Kwaśniewski ostrzygł się u Nergala. To stały klient. Poprosił o jedną rzecz

Nergal podobnie do innych gwiazd postawił na własny biznes. W 2014 roku otworzył w Warszawie barber shop, czyli zakład fryzjerski specjalizujący się w strzyżeniu i goleniu męskim. Ostatnio jego klientem był Aleksander Kwaśniewski. Znane są szczegóły jego wizyty w salonie.

Aleksander Kwaśniewski odwiedził salon Nergala

Nergal aktywnie prowadzi w mediach społecznościowych profile barber shopu. To tam dzieli się wszelkimi nowinkami, a także relacjonuje przebieg wizyt w salonie. Już wcześniej chwalił się, że jednym z jego stałych klientów jest sam były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Teraz na Instagramie zdecydował się podzielić szczegółami korzystania z usług salonu. Okazuje się, że Kwaśniewski prosi do picia o wodę niegazowaną. ZOBACZ TEŻ: Aleksander Kwaśniewski przeszedł metamorfozę w zakładzie barberskim Nergala. Pochwalili się efektem. "Klasa"

Wodę. Czystą wodę niegazowaną. Ja bardzo szanuję prezydenta byłego, jego małżonkę, którą kiedyś miałem zaszczyt poznać i porozmawiać - zdradził Nergal na Instagramie.

Wiadomo, co Nergal sądzi o Aleksandrze Kwaśniewskim

Nergal tym razem nie miał okazji zobaczyć się z Aleksandrem Kwaśniewskim. W opublikowanym wideo wspomniał, że bardzo szanuje go jako człowieka, a przy okazji nie szczędził komplementów dotyczących wyglądu. Uważa, że były prezydent Polski prezentuje się świetnie, co oczywiście jest zasługą tego, że ma chęci do dbania o wygląd. "Niestety, jedyne co widziałem to fantastyczne zdjęcia przed i po, bo on naprawdę wygląda świetnie. Po prostu tak powinien wyglądać facet w wieku ilu? 60 lat? Nie wiem, ile ma lat, ale wygląda po prostu zaj*biście i to jest super. Więc jakby znowu, prezydent, ale na koniec dnia jest to mężczyzna, który chce sobie uczesać włosy, zrobić brodę, jak jest łysy, to po prostu się goli brzytwą itp. To jest cały serwis, to jest cały rytuał" - dodał. Zarówno były prezydent, jak i Nergal nie podzielili się jednak efektami ostatniej metamorfozy. Zdjęcia Aleksandra Kwaśniewskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.