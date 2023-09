Hanna Żudziewicz zyskała popularność dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami", gdzie trenowała uczestników. Związana jest z innym tancerzem z show, Jackiem Jeschke. W przeszłości występowali jako para na parkiecie, jednak ich drogi się rozeszły. Okazało się, że za sobą nie przepadali. Po latach dali sobie drugą szansę, a obecnie planują ślub. W październiku 2022 roku zostali rodzicami córki Róży. Hanna Żudziewicz jest aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje kadry z życia prywatnego. Teraz pochwaliła się metamorfozą. Zmiana jest diametralna.

Zobacz wideo Hanna Żudziewicz nie katuje się dietami po ciąży

Hanna Żudziewicz przefarbowała włosy. Co za kolor

Hanna Żudziewicz od lat nosi blond włosy. Zdecydowała się na przyciemnienie fryzury. Postawiła na kasztanowy odcień, wpadający w czerwień. "Mamuśka zaszalała. Jak wam się podoba?" - zapytała na Instagramie.

Wielu fanów komplementowało tancerkę. "Mnie się bardzo podoba, bardzo ładny kolor", "Ślicznie wyszło". Niektórzy jednak nie ukrywali, że woleli ją w blondzie. "Dla mnie zdecydowanie lepiej w jaśniejszych niż w takich", Ja tam się przyzwyczaiłam do wersji blond i chyba ona bardziej do mnie przemawia", "Haniu to nie twój kolor" - piszą.

Hanna Żudziewicz odnosi się do komentarzy dotyczących nowej fryzury

Hanna Żudziewicz odniosła się do tych komentarzy na InstaStories. "Nie spodziewałam się tego, jak wielkie dyskusje i szum wywoła zmiana koloru włosów u mnie. Praktycznie całe życie byłam blondynką, więc chciałam jakiejś zmiany. Powiem wam, że ten kolor jest cudny, czuje się w nim bardzo fajnie. Jest piękny, dokładnie taki chciałam, na Arielkę, trochę 'Pretty Woman'" - powiedziała. Dodała, że jeszcze nie jest pewna, czy zostawi go na dłużej. "Czy zostanę przy nim na dłużej? Nie wiem. Ten kolor będzie się wypłukiwał, więc albo będę musiała pójść i jeszcze raz go zrobić, żeby został na stałe albo po prostu wrócę do blondu. To teraz nie jest problem. Ale cieszę się na tę zmianę, bo jest inaczej, bo kobieta zmienną jest" - powiedziała. Więcej zdjęć Hanny Żudziewicz w nowej fryzurze znajdziecie w galerii na górze strony.