Joanna Kulig ma na koncie już sporo zawodowych sukcesów. Aktorka debiutowała w 2007 roku w produkcji "Środa, czwartek rano". Za tę rolę otrzymała nawet nagrodę Prezydenta Gdyni. To był tylko początek całej kolekcji statuetek. Aktualnie na Festiwalu Filmowym w Wenecji o uznanie walczy film w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej "Kobieta z...", w którym Kulig odgrywa główną rolę. Gwiazda produkcji zachwyciła od razu, jak tylko pojawiła się na czerwonym dywanie.

Joanna Kulig zadała szyku na weneckim czerwonym dywanie. Tylko spójrzcie na tę suknię

W piątek 8 września Joanna Kulig wzięła udział w konferencji prasowej, która poprzedzała pokaz filmu z jej udziałem. Towarzyszyła jej Małgorzata Hajewska, Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Aktorka zapozowała przed fotoreporterami w klasycznym beżowym trenczu zaprojektowanym przez Magdę Butrym. Do tego dobrała eleganckie, czarne szpilki z zakrytymi palcami. Włosy zostawiła rozpuszczone. Cała stylizacja wyglądała bardzo naturalnie.

Później aktorka zaprezentowała się na czerwonym dywanie w innej stylizacji. Kulig postawiła na czarną, długą suknię z odkrytymi ramionami. Ozdabiało ją drapowanie, które kończyło się na wysokości talii z dodatkiem trójwymiarowej róży. Uwagę przykuło także rozcięcie sięgające aż do bioder. Do tego dobrała ciemne, pół prześwitujące rajstopy i sandałki na szpilce z dużą aplikacją. Stylizację dopełniła starannie ułożoną fryzurą ze spięciem z tyłu. Dzięki temu długie i bogato zdobione kolczyki od razu rzuciły się w oczy. Więcej zdjęć Joanny Kulig znajdziecie w galerii na górze strony.

Wenecja 2023 - film Kobieta Z... TIZIANA FABI / TIZIANA FABI/AFP/East News

Małgorzata Hajewska i Joanna Kulig jak Yin i Yang

Na czerwonym dywanie Joanna Kulig chętnie pozowała z koleżanką z planu - Małgorzatą Hajewską, a ich stroje idealnie ze sobą kontrastowały. 57-latka postawiła na jasne kolory. Zaprezentowała się w białych cygaretkach z baloniastymi nogawkami, do których dobrała przylegający top z golfem ozdobiony dużą, kwiatową aplikacją. Stylizację uzupełniła zamszowymi sandałkami w odcieniu szarości. Zrezygnowała za to z dużej ilości biżuterii. Do swojego kompletu dobrała delikatną, srebrną bransoletkę i małe kolczyki. ZOBACZ TEŻ: Holland lśni na premierze własnego filmu w Wenecji. Ostaszewska zadała szyku w projekcie Zienia