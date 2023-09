Rihanna i A$AP Rocky to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par w światowym show-biznesie. Obydwoje odnieśli spektakularne sukcesy w karierze muzycznej. Ostatnio jednak znacznie zwolnili tempo i skupili się na życiu rodzinnym. W zeszłym roku powitali na świecie pierwszego syna. Niedługo później podczas tegorocznego występu na Super Bowl Rihanna zaskoczyła wszystkich, pokazując ciążowe krągłości. Drugi syn pary urodził się na początku sierpnia i otrzymał równie nietypowe imię.

Ujawniono imię drugiego dziecka Rihanny i A$APa Rocky'ego. Jest oryginalne

W przypadku pierwszej ciąży Rihanna nie zdradzała zbyt wielu szczegółów na temat swojego stanu i samopoczucia. Podobnie było i tym razem. Od momentu ujawnienia ciąży, gwiazda mocno strzegła prywatności. Narodziny dziecka również były owiane tajemnicą. Nieco inaczej było przy doborze imienia.

Zgodnie z przewidywaniami, para wybrała imię rozpoczynające się od litery "R". Jak donosi portal The Blast, drugi syn muzyków nazywa się Riot Rose Mayers. Słowo "riot" w tłumaczeniu na język polski oznacza "bunt" czy "zamieszki". Z kolei "rose" to "róża". Spekuluje się, że wybrane imię może nawiązywać do niedawno wypuszczonego singla rapera, w którym gościnnie pojawia się Pharell Williams, przyjaciel pary.

Rihanna i A$AP Rocky długi czas ukrywali imię pierwszego syna

Tym razem Rihanna i A$AP Rocky nie trzymali fanów zbyt sługo w napięciu i dość szybko zaspokoili ich ciekawość. Nieco inaczej było w przypadku pierwszego syna pary. Wokalistka i raper przez długi czas nie dzielili się imieniem pierwszej pociechy. Dopiero po długim czasie media obiegała informacja, że dziecko na cześć amerykańskiego muzyka, założyciela Wu-Tang Clanu, Roberta Fitzgeralda Diggsa, otrzymało na imię Rza. Jest to imię irańskiego pochodzenia, które oznacza "ziemię i nadzieję". Maluch mimo młodego wieku już jest nazywany gwiazdą. Ma za sobą wiele profesjonalnych sesji zdjęciowych i nagrań, które możemy zobaczyć w sieci. Myślicie, że podobnie będzie w przypadku drugiej pociechy pary? O tym przekonamy się już niebawem.