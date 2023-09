Anna Kalczyńska jest córką pary aktorów Haliny Rowickiej i Krzysztofa Kalczyńskiego. Pracowała w redakcji Pegaza w TVP1 i w TVP Polonia. W 2002 roku dołączyła do zespołu dziennikarzy TVN24. Była współautorką i wydawcą magazynu "Studio Europa", a od lutego 2006 roku była również jego prezenterką. Od grudnia 2003 do września 2014 roku prowadziła z kolei serwisy informacyjne TVN24, będąc też reporterką stacji. W latach 2007-2010 prowadziła magazyn "Polska i świat", a od lutego do grudnia 2014 roku cotygodniowy magazyn "Tu Europa". We wrześniu 2014 roku dołączyła do grona prezenterów porannego programu "Dzień dobry TVN". Zastąpiła na tym stanowisku Jolantę Pieńkowską. Przygoda z programem trwała do 2023 roku.

Zobacz wideo Kalczyńska zmieszała się, gdy została zapytana o złe traktowanie w TVN-ie

Anna Kalczyńska wymownie o warunkach pracy w TVN-ie. Jak było?

Niedawno Wirtualne Media donosiły o tym, że Robert Jałocha, który przez dekadę był związany z TVN, gdzie pracował m.in. w "Faktach", wygrał ze swoim byłym pracodawcą, o czym pisaliśmy. Wyrok jest prawomocny. Teraz jednak dziennikarz będzie walczył o odszkodowanie pieniężne. W stacji miało nie być dobrze. Postanowiliśmy zapytać o rzeczywiste warunki pracy w stacji Annę Kalczyńską, która pojawiła się w czwartek 7 września na pokazie Deni Cler. Dziennikarka odpowiedziała wymijająco. Po przytoczeniu historii Jałochy przez naszą reporterkę, Karolinę Sobocińską, Kalczyńska odpowiedziała:

Tak.

"Czy to oznacza, że faktycznie warunki pracy w TVN-ie były niefajne?"- kontynuowała nasza reporterka. Anna Kalczyńska jednak uśmiechnęła się i odpowiedziała: "Pomidor", po czym dodała: "Malinowy", wskazując na swój sweter, który był właśnie w tym kolorze. Wygląda na to, że nie chciała poruszać tego tematu. Wideo z fragmentem wywiadu możecie zobaczyć wyżej. Zdjęcia dziennikarki znajdują się z kolei w naszej galerii na górze strony.

Anna Kalczyńska była zwolniona z "Dzień dobry TVN". Wciąż buzują w niej emocje

Podczas eventu Kalczyńska zdradziła nam, że wciąż buzują w niej emocje związane ze zwolnieniem ze śniadaniówki. Jak się jednak okazuje, nie przyjęłaby propozycji od konkurencji oraz nie może narzekać na brak zajęć. Obok Kalczyńskiej pracę straciła Małgorzata Rozenek, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Andrzej Sołtysik.

