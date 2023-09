W piątek 8 września minął rok od śmierci królowej Elżbiety II. Była najdłużej panującą władczynią Zjednoczonego Królestwa - na tronie zasiadła w 1952 roku. Z okazji rocznicy jej odejścia rodzina królewska złożyła hołd zmarłej monarchini. Co prawda na ten dzień nie zaplanowano żadnych oficjalnych, państwowych uroczystości, ale każdy członek zrobił to na swój sposób. Księżna Kate i książę William wzięli udział w mszy świętej upamiętniającej królową w Walii. Żona następcy tronu zaprezentowała się niezwykle szykownie.

Księżna Kate i książę William uczcili śmierć królowej Elżbiety II

Najpierw na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych książęcej pary pojawiły się wpisy upamiętniające monarchinię. Małżeństwo udało się do kościoła St. Davids w Walii, gdzie odbywa się msza w intencji królowej Elżbiety II. Na tę okazję księżna Kate założyła burgundową, długą sukienkę. Subtelne wcięcie w talii idealnie podkreśliło jej figurę. Autorem tej kreacji jest dom mody Eponine London, a model, który miała na sobie żona księcia Williama, został wykonany dla niej na specjalne zamówienie.

Do tego dobrała dodatki w tym samym kolorze - kapelusz, kopertówkę i klasyczne szpilki. Zarówno sukienka, jak i torebka nie są nowym nabytkiem księżnej. W tym samym stroju była widziana podczas grudniowego koncertu Together at Christmas. Jeśli chodzi o fryzurę, to żona księcia Williama postawiła na klasyczne upięcie w koka.

Książę William postawił za to na bardzo klasyczną stylizację. Na wizytę w kościele wybrał elegancki garnitur w odcieniu ciemnego granatu. Do niego dobrał prostą, białą koszulę i krawat w delikatne kropki. Całą stylizację uzupełnił lakierowanymi pantoflami w czarnym kolorze.

Britain Queen Elizabeth II Anniversary Toby Melville / AP

Tym jednym szczegółem przypomniała o królowej Elżbiecie II

Od lat wiadomo, że często księżna Kate nosi biżuterię po matce lub babce swojego męża. Eksperci od spraw rodziny królewskiej powtarzają często, że wybór dodatków zawsze ma znaczenie. Podczas mszy świętej w rocznicę śmierci królowej Elżbiety II księżna założyła drobne, perłowe kolczyki, które wcześniej należały właśnie dla monarchini. Można to uznać za subtelny ukłon w jej stronę. Więcej zdjęć książęcej pary znajdziecie w galerii na górze strony.