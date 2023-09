Małgorzata Rozenek-Majdan nie tylko uczestniczy w wydarzeniach związanych z show-biznesem, ale i angażuje się w świat sportu. Razem z mężem i przyjaciółmi regularnie śledzi mecze naszej reprezentacji w piłce nożnej, co miało również miejsce 7 września. Tego dnia Polacy zmierzyli się z Wyspami Owczymi. Spotkanie zakończyło się wygraną polskiej drużyny, czego pogratulowała sportowcom w mediach Rozenek-Majdan. Część internautów nie jest w tak dobrym nastroju po meczu, jak znana prezenterka. Widać to po niektórych komentarzach na Instagramie.

Rozenek-Majdan komentuje mecz Polska - Wyspy Owcze. Wyróżniła Lewego, a internauci swoje

"Ten album najlepiej pokazuje dynamikę wieczoru: najpierw lekcja kibicowania, z przyznam lekkim stadionowym pozowaniem, później podgrupy, Rafał Brzoska i Omenaa Mensah, później pierwszy gol Lewego, a później szaleństwo przy drugim golu Lewego. Piękny, sprawił żonie urodzinowy prezent. Mamie jeszcze większy. Wielkie gratulacje" - oznajmiła Małgorzata Rozenek-Majdan w nowym poście, gdzie zapozowała do zdjęcia z mężem, przyjaciółmi oraz mamą Roberta Lewandowskiego, Iwoną Lewandowską. Internauci zareagowali. "Bardzo słaby mecz był, więc nie rozumiem zachwytu", "Jakimś cudem udało się w końcu trafić. Ogólnie jedna wielka żenada... szału nie było" - piszą obserwatorzy prezenterki, która w komentarzach przypomniała wynik spotkania.

Wiecznie coś nie tak - podsumowała gorzko autorów krytycznych komentarzy.

W co Małgorzata Rozenek-Majdan ubrała się na mecz?

Przejdźmy do stroju prezenterki. Stylizacja Rozenek-Majdan na spotkanie Polski z Wyspami Owczymi spodobała się wielu internautom. "Ale pani ładnie wygląda. I te spodnie" - czytamy pod postem. Prezenterka założyła na mecz casualową, ale jednocześnie elegancką stylizację. Miała na sobie biały top z krótkim rękawem i szerokie jeansy z wysokim stanem, które są hitem sezonu. Do tego Rozenek-Majdan założyła białe sandałki na obcasie i w ten sposób otrzymała młodzieżowy look. Po zdjęcia prezenterki zapraszamy do galerii na górze strony.