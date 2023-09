Roksana Węgiel z impetem weszła do polskiego show-biznesu, kiedy wygrała dziecięcy Konkurs Eurowizji. Dziś jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia z setkami tysięcy sprzedanych płyt na koncie. Jej sukces można dostrzec także w mediach społecznościowych, gdzie uzbierała sporą liczbę obserwatorów. Ma to także drugie dno. Czujne oko fanów dostrzeże każdą, nawet najmniejszą zmianę w wyglądzie idolki. Tym razem wystarczyło jedno zdjęcie, aby wzbudzić ich podejrzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksana Węgiel powiększyła usta? Fani dopytują piosenkarkę

Zwyciężczyni Eurowizji Junior wypoczywa właśnie w Barcelonie, co skrupulatnie relacjonuje na swoich profilach w mediach społecznościowych. Niedawno pochwaliła się dwoma zdjęciami z Hiszpanii. Zapozowała do nich w białej sukience z bogato zdobioną haftami górą. Uwagę przyciąga też biżuteria - naszyjnik typu choker oraz pierścionki z dużymi kamieniami.

Fani jednak nie skupili się na stylizacji piosenkarki. Dla nich ważniejsze okazały się jej usta, które ich zdaniem wyglądają inaczej niż wcześnie. Niektórzy zaczęli nawet sugerować, że Węgiel je powiększyła za pomocą medycyny estetycznej. "Ile ml w ustach?" - zapytał internauta wprost. W odpowiedzi inny użytkownik zaczął tłumaczyć, że wokalistka ten efekt uzyskała jedynie za pomocą konturówki do ust. "Zero. Ile razy mam powtarzać, że Roksana stosuje wyłącznie kosmetyki. W przypadku ust jest to błyszczyk i konturówka. Tylko tyle i aż tyle" - tłumaczył.

To nie wystarczyło, bo internauci nadal drążyli temat. "Widać, gdzie jest kontur ust dorysowany konturówka, a gdzie kończą się usta i tak widać, że były lekko powiększane, bo parę lat temu były po prostu wąskie. Ale i tak ładny efekt" - napisała inna użytkowniczka. Sama Roksana Węgiel nie odniosła się w żaden sposób do tych spekulacji.

Krystyna Prońko skrytykowała Roksanę Węgiel. Odpowiedział menadżer młodej gwiazdy

Pod koniec sierpnia Krystyna Prońko doprowadziła do niemałej afery w mediach. Artystka podczas rozmowy z party.pl wypowiedziała się na temat gwiazd młodego pokolenia. Według niej "dzieci nie powinno się wpuszczać na scenę". "To są ambicje rodziców, którzy realizują je poprzez dzieci" - dodała. "Super Express" postanowił poprosić menadżera Węgiel o komentarz do tych słów. "Artystka oraz management nie komentują nieprzemyślanych wypowiedzi" - odpowiedział w dość wymowny sposób. Więcej zdjęć Roksany Węgiel znajdziecie w galerii.