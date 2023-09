Zarówno Justyna Steczkowska, jak i Agnieszka Chylińska to niekwestionowane weteranki polskiej sceny muzycznej. Choć obie debiutowały jeszcze w latach 90., udało im się przez lata zdobyć własną publiczność, która do dziś z utęsknieniem wyczekuje nowego materiału. Mimo że do końca 2023 roku zostały jeszcze cztery miesiące, artystki już planują koncerty na przyszły rok. "Super Express" postanowił oszacować, na jakie zarobki mogą liczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Steczkowska o emeryturze. Ma dokładny plan, co będzie robić, jak skończy 60 lat

Steczkowska i Chylińska zaplanowały koncerty na przyszły rok. Tyle zarobią

Justyna Steczkowska poinformowała fanów, że na 2024 rok zaplanowała 11 występów. Podkreśliła przy okazji, że to nie koniec. Według ustaleń "Super Expressu", artystka zarobi co najmniej 440 tys. złotych. Agnieszka Chylińska ma z kolei niezwykłą okazję, aby wyruszyć w trasę. Jurorka "Mam talent!" będzie świętować 30 lat na scenie. "Śpiewanie, które miało być tylko prywatną ucieczką od trosk nastolatki, stało się sensem i drogą. Trasa 30-lecia to dla mnie święto i moja osobista nagroda za mój upór, czasem wbrew wszystkim i wszystkiemu, by móc po prostu śpiewać dla ludzi najlepiej, jak potrafię" - napisała. Według wyliczeń brukowca, za osiem występów również zgarnie prawie pół miliona. Nie wiemy jednak, w jaki sposób kwoty zostały wyliczone oraz ile z nich faktycznie trafi do kieszeni wokalistek.

Zarobki gwiazd budzą emocje. Tyle bierze Allan Krupa

Zarobki gwiazd to zawsze gorący temat. Ostatnio Plotkowi udało się ustalić, ile jako DJ zarabia Allan Krupa. Syn Edyty Górniak od pseudonimem Enso nagrał już takie kawałki jak m.in. "Lambada" czy "Dżentelman". To nie wszystko, bo 19-latek także produkuje muzykę dla innych, jak np. znanej z "The Voice of Poland" Oliwii "Lori" Lachnik. Chłopak jest już samodzielny finansowo i nie korzysta z pieniędzy sławnej mamy. Informator Plotka dowiedział się, ile za występ w klubie zgarnia początkujący muzyk. "Stawka Allana za DJ set w klubie zaczyna się od siedmiu tys. zł. Gra minimum dwie godziny, ale kluby zazwyczaj chcą, by Allan występował u nich całą noc. To też wchodzi bez problemu w grę" - zdradziło źródło Plotka. Więcej na ten temat pod tym adresem.