Katarzyna i Cezary Żakowie są małżeństwem od prawie 40 lat. Jakiś czas temu z okazji rocznicy ślubu, aktor opublikował wyjątkową fotografię. To, co najbardziej przykuwa uwagę, to jego wygląd, Możecie go nie poznać.

6 instagram.com/katarzynazak.official Otwórz galerię Na Gazeta.pl