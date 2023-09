Anna Markowska przez długi czas była związana z Kubą Wojewódzkim. Modelka i showman chętnie pokazywali swoje wspólne zdjęcia w sieci, zdarzało im się nawet zapozować razem na ściance. Potem gruchnęły plotki, że się rozstali, a Anna Markowska miała zacząć się umawiać z Sebastianem Fabijańskim. Doszło nawet do tego, że aktor ponoć przedstawił jej swojego syna Bastka, co miało świadczyć o zaawansowaniu relacji. Chwilę później jednak Anna Markowska znów była widziana u boku Kuby Wojewódzkiego. Z kim w końcu się spotyka? Reporterka Plotka zadała jej to pytanie!

Zobacz wideo Anna Markowska jest z Fabijańskim czy Wojewódzkim? "Mi się podoba, że ludzie nie wiedzą, jak to w moim życiu jest"

Anna Markowska wróciła do Kuby Wojewódzkiego? Jej odpowiedź mówi wszystko

Anna Markowska i Kuba Wojewódzki byli widziani razem na sopockich ulicach podczas Top of The Top Sopot Festival 2023. Była uczestniczka "Top Model" wzięła udział w pokazie mody, a Wojewódzki zapowiedział przerwę reklamową. Po wydarzeniu para opuściła razem teren festiwalu i spacerowała po Sopocie, trzymając się za ręce. Gdy spytaliśmy Sebastiana Fabijańskiego o jego relację z modelką i czy już nie są razem, odpowiedział gorzko: "Moja relacja z Anną Markowską to po prostu kolejna nieudana, ale szczera próba zbudowania związku. Życie. Może kiedyś się uda".

Teraz z kolei mieliśmy okazję porozmawiać z Anną Markowską. Modelka pojawiła się na pokazie kolekcji Deni Cler i odpowiedziała na pytanie naszej reporterki, Karoliny Sobocińskiej. "Wiesz co, nie wiem, co w mediach piszą. Nie zagłębiam się w to. Mi się podoba to, że ludzie nie wiedzą, jak to w moim życiu jest i co się dzieje. Wydaje mi się, że dobrze jest zostawić tą przestrzeń taką na niedopowiedzenie" - powiedziała.

Kuba Wojewódzki opublikował zdjęcie z Anną Markowską

Z kolei chwilę po tym, jak Anna Markowska i Kuba Wojewódzki zostali przyłapani w Sopocie, showman wrzucił na Instagram zdjęcie z modelką. Para nie pozuje jednak na nim sama - za jej plecami stanęli mężczyźni w wojskowych mundurach. "Jeśli jesteście ciekawi, co jest pomiędzy mną a Anną Markowską, odpowiadam jednym słowem. Wojna" - napisał Wojewódzki.