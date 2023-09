Królowa Elżbieta II kochała wszystkie swoje wnuki, ale najmłodsza z nich miała szczególne miejsce w jej sercu. Mowa o Lilibet - córce księcia Harry'ego i Meghan Markle, która została nazwana na cześć królowej. Dziewczynka przyszła na świat 4 czerwca 2021 roku. Jak dowiadujemy się ze strony The Mirror, podczas jej pierwszych urodzin doszło do osobliwej sytuacji. Królowej Elżbiecie II nie było dane złożyć jej życzeń.

Królowa Elżbieta II chciała spotkać się z Lilibet w dniu urodzin. Nie udało się

Jak twierdzi były lokaj królowej Elżbiety II, Paul Burrell, po przeprowadzce księcia Harry'ego i Meghan Merkle do Stanów Zjednoczonych, monarchini była dość przygnębiona utratą kontaktu z Lilibet. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, królowa bardzo chciała spędzać czas ze swoją wnuczką. Burrell twierdzi, że kiedy Harry i Markle wrócili do Wielkiej Brytanii na obchody Platynowego Jubileuszu Królowej Elżbiety II w czerwcu 2022 roku, władczyni nie było dane spotkać się z wnuczką w dniu jej urodzin. Dlaczego? Rodzina świętowała urodziny Lilibet we Frogmore Cottage w Windsorze podczas pikniku na podwórku. Tego dnia królowa miała wziąć udział w derbach Epsom w Surrey w ramach obchodów jubileuszowych, ale została zmuszona odwołać swój występ ze względu na nieustające problemy z poruszaniem. "Następnego dnia zapytała, czy może zechcą jeszcze raz wpaść na herbatę i powiedziano jej, że już ich nie ma" - wspomina Burrell. "Co masz na myśli, mówiąc, że ich nie ma?" - zapytała. Usłyszała w odpowiedzi, że wrócili do Stanów. Jak mówi były lokaj, Elżbieta II była tą informacją mocno zdezorientowana.

Tak wyglądały ostatnie dni królowej Elżbiety II

Przypominamy, że królowa Elżbieta II do końca dni była niezwykle żywotna. Monarchini spotkała się 6 września 2023 roku z ustępującym premierem Borisem Johnsonem, a następnie z jego następczynią, Liz Truss. Na udostępnionych zdjęciach z audiencji nic nie wskazywało na to, że źle się czuła . Kolejnego dnia odwołała posiedzenie Tajnej Rady Wielkiej Brytanii ze względu na pogarszający się stan zdrowia. 8 września zmarła.