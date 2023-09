Zdjęcia dłoni zarówno króla Karola III, jak i królowej Elżbiety II budziły zainteresowanie przez ich nietypowy wygląd - palce monarchów na wielu kadrach dostępnych w sieci są czerwone i nienaturalnie opuchnięte. Król Karol III doskonale zdaje sobie sprawę z tego "defektu". Podszedł do sprawy humorystycznie i nazwał swoje palce "kiełbasianymi". Czy za takim wyglądem dłoni może kryć się jakaś choroba?

Covid czy choroba serca? Ekspertka wymienia przyczyny "kiełbasianych palców Windsorów"

Zapytaliśmy doktor n. med. Katarzyny Muras-Szwedziak, która jest specjalistką od chorób wewnętrznych, nefrologiem oraz reumatologiem w trakcie specjalizacji, o to, co uważa na temat przypadłości członków rodziny królewskiej. "Przyczyn może być wiele. Od zmian pocovidowych, przez zaburzenia układu sercowo-naczyniowego do chorób ze spektrum chorób autoimmunologicznych. Palce pocovidowe wyglądają bardzo podobnie, trzeba byłoby przeanalizować, jak wyglądały palce króla przed covidem" - oznajmiła ekspertka. Ma jeszcze inną teorię odnośnie nietypowych dłoni Windsorów.

Może klasyczny objaw Raynauda? [...] Trzeba by zrobić kapilaroskopię (ocena krążenia w drobnych naczyniach, zobaczyć jak wyglądają kapilary). Ponadto trzeba zrobić cały przegląd - profile przeciwciał itp. - dodała doktor.

Z jakiego powodu król Karol III może mieć opuchnięte palce? Na przyczynę tajemniczego obrzęku wskazał doktor Gareth Nye. Fot. @Dcardassia / Twitter.com

We wrześniu jest szczególnie głośno o członkach rodziny królewskiej, gdyż 8 września minął rok od śmierci królowej Elżbiety II. Jej następca, król Karol III wydał stosowne oświadczenie z okazji pierwszej rocznicy. "Obchodząc pierwszą rocznicę śmierci Jej Królewskiej Mości i mojego wstąpienia na tron, z wielkim uczuciem wspominamy jej długie życie, oddaną służbę i wszystko, co znaczyła dla tak wielu z nas. Jestem także głęboko wdzięczny za miłość i wsparcie, jakie okazano mojej żonie i mi w tym roku, gdy dokładamy wszelkich starań, aby wam wszystkim służyć" - oznajmił monarcha. Po zdjęcia króla Karola III i królowej Elżbiety II zapraszamy do galerii.