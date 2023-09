Król Karol III i królowa Camilla przybyli do Crathie Kirk, żeby wziąć udział w nabożeństwie upamiętniającym życie i służbę królowej Elżbiety II. Uwielbiana przez Brytyjczyków monarchini zmarła 8 września 2022 roku. Karol III pojawił się w katedrze w czerwonym kilcie w szkocką kratę, ale to strój Camilli zwrócił naszą uwagę. Według opinii stylisty nie był zbyt adekwatny do wydarzenia.

Stylista o stylizacji Camilli na nabożeństwie ku czci Elżbiety II. "Poprawnie, ale zbyt casualowo"

Królowa Camilla pojawiła się na wydarzeniu w niebieskiej sukience i swetrze. Postanowiliśmy spytać stylistę i redaktora modowego Michała Musiała o to, czy w jego opinii strój królowej był trafiony. Specjalista także miał wątpliwości, co do wyboru żony Karola III.

Królowa postawiła na mało elegancką stylizację. Wybrała kraciastą sukienkę w odcieniach niebieskości. Na wierzch narzuciła klasyczny kardigan w podobnym kolorze. Całość uzupełniła brązowymi pantoflami i średniej wielkości torebką do ręki. Niby wszystko było poprawnie, lecz biorąc pod uwagę kontekst zbyt casualowo. Zabrakło choć odrobiny elegancji - powiedział Michał Musiał.

Król i królowa po nabożeństwie ku czci Elżbiety II rozmawiali z poddanymi

W dniu rocznicy śmierci Elżbiety II ogromny tłum zebrał się także pod Pałacem Buckingham. Brytyjczycy oddawali hołd zmarłej królowej zostawiając kwiaty i upominki pod bramami pałacu. Karol III i Camilla wzięli udział w nabożeństwie niedaleko zamku Balmoral. Tam mieli czas na prywatną modlitwę i wspominanie życia zmarłej monarchini. Całość trwała około pół godziny. Później król rozmawiał z sympatykami rojalsów, którzy gromadzili się wokół kościoła. Wśród nich byli także pracownicy zamku Balmoral i inni członkowie dworu królewskiego. W pewnym momencie uczniowie z okolicznych szkół wręczyli królewskiej parze kwiaty i okolicznościową kartkę. Po nabożeństwie król był wyraźnie wzruszony, a według brytyjskiego "Mirror" wręcz bliski łez. W całym kraju wystrzelono salwy armatnie, by w ten sposób uczcić pierwszą rocznicę śmierci Elżbiety II.

