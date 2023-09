Iza Juszczak z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów zmieniła fryzurę. Tym razem mocno ścięła włosy i rozjaśniła pasemka. W takim wydaniu z pewnością jest chodzącą reklamą swojego salonu fryzjerskiego, gdzie miały już okazję odwiedzić ją koleżanki z programu. Kasia Zięciak z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się w salonie Izy na radykalne cięcie, Joanna Lazar z czwartej edycji postawiła na nawilżenie i odżywienie włosów, a Marta Milkiewicz zaszalała i zafundowała sobie grzywkę. Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszła Iza.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza znów zmieniła fryzurę. Skróciła włosy

Iza w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" została przez ekspertów połączona z Kamilem. Para bardzo szybko poczuła się swobodnie w swoim towarzystwie i pojawiło się między nimi uczucie. Jako jedyni ze swojej edycji zdecydowali się pod koniec eksperymentu pozostać w małżeństwie. Po zakończeniu programu wyszło jednak na jaw, że ich związek nie przetrwał. Ku zaskoczeniu widzów, Iza poinformowała o rozstaniu z Kamilem na Instagramie. Wyznała, że pomimo wielu prób nie udało się uratować małżeństwa. Uczestniczka skupiła się na sobie i własnym rozwoju. Przeszła na dietę i sporo schudła, a teraz po raz kolejny zdecydowała się zmienić fryzurę. Iza przeważnie zakręcała włosy w drobne loki. Tym razem skróciła pasma, rozjaśniła je i wyprostowała. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Iza znów zmieniła fryzurę fot. inbstagram.com/iziiij85

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza o swojej największej pasji. "Uwielbiam to robić"

Iza jeszcze podczas udziału w eksperymencie mówiła, że dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy otworzyła własny salon fryzjerski "Studio Izabela". Jej profil na Instagramie śledzi ponad 13 tysięcy internautów. Widać, że uczestniczka matrymonialnego show bardzo dba także o swój PR. Media społecznościowe wykorzystuje do promowania metamorfoz, które przeprowadziła na klientach.

Ostatnio opowiedziała więcej o swojej pasji. "To, co robię to to, co uwielbiam robić. Kocham nie tylko fryzjerstwo samo w sobie, sztukę stylizacji, pielęgnację włosów i wydobywanie z ich piękna. Kocham też zmianę i metamorfozę, którą przechodzą moi klienci za sprawą zmiany fryzury" - napisała na Instagramie.