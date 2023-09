Już od jakiegoś czasu Kylie Jenner nie jest z ojcem swoich dzieci, Travisem Scottem. Para zerwała w 2019 roku, ale rok później ich romans się odnowił. Teraz jest już pewne, że związek z raperem to przeszłość. Od dawna mówiono o romansie influencerki z aktorem, Timotheem Chalametem. Para bardzo długo się ukrywała. Od czasu do czasu widziano samochód celebrytki przy posiadłości gwiazdora. Ostatnio zakochani w końcu pojawili się publicznie, na koncercie Beyonce, gdzie nie szczędzili sobie czułości. Teraz aktor potwierdził wszystkie plotki dotyczące ich relacji. Więcej zdjęć Kylie i Timotheego znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kylie Jenner pokazała owoc swojej trzyletniej pracy. Tym razem postawiła na kosmetyki dla dzieci

Timothee Chalamet ma poważne plany wobec Kylie Jenner

Źródło, na które powołuje się portal Mirror, wyznało, że aktor ma mieć wobec influencerki "długoterminowe zamiary", a ich relacja nie jest tylko przelotną znajomością. "Dla Kylie relacja stworzyła nowy poziom szacunku i otworzyła przed nią drzwi, które były zamknięte, gdy umawiała się z raperami, natomiast Timothee ma teraz dostęp do takiego poziomu władzy i bogactwa, jakiego nigdy nie widział" - oceniał z kolei The Sun US. Informator dodał, że aktor ma cały czas "szeroko otwarte oczy" i potrafi racjonalnie ocenić swój związek. Co więcej, jest "dumny ze swojej zdolności do samokontroli". Wiele kobiet w ciągu ostatnich pięciu lat chciało umawiać się z gwiazdorem, ten jednak zazwyczaj im odmawiał.

Kylie i Timothee "przyłapani" na czułościach podczas koncertu Beyonce

Parę nagrano na koncercie Beyonce, odbywającym się w ramach Renaissance tour w Kalifornii. Wydarzenie było wyjątkowe, bo zbiegało się z 42. urodzinami wokalistki. Kylie i Timothee bawili się w sekcji dla VIP-ów, nie szczędzili sobie pocałunków i czułości. Na TikToku znalazło się nagranie, na którym widać, jak ze sobą rozmawiają i żartują. Kilka godzin później portal TMZ opublikował nagranie, na którym widać pocałunek pary. Zakochani prawdopodobnie poznali się w styczniu na pokazie mody Jeana-Paula Gaultier. Koncert Beyonce to pierwsze miejsce, w którym para pokazała się publicznie razem. ZOBACZ TEŻ: Kylie Jenner i Timothee Chalamet nagrani z ukrycia. Fani patrzą na jedną rzecz. "Obrzydliwe"