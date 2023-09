Mija pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Brytyjska monarchini odeszła 8 września 2022 roku, w wieku 96 lat. Była najdłużej panującą władczynią Wielkiej Brytanii. Na tronie Zjednoczonego Królestwa zasiadała od ponad 70 lat. Do ostatniej chwili wypełniała oficjalne zobowiązania, a jej ostatnie zdjęcia pochodzą zaledwie sprzed dwóch dni przed śmiercią. Liz Truss, która spotkała się wówczas z władczynią, była pewna, że to nie będzie ich ostatnie spotkanie.

Liz Truss wspomina ostatnie spotkanie z królową Elżbietą II. Odbyło się dwa dni przed śmiercią

Liz Truss z okazji pierwszej rocznicy śmierć królowej Elżbiety II została zapytana, jak wspomina spotkanie z monarchinią, które odbyło się dwa dni przed jej odejściem. "Podczas spotkania w posiadłość Balmoral, królowa była całkowicie na bieżąco z tym, co się działo" - powiedziała Truss. Elżbieta II miała zapewnić polityczkę, że wkrótce spotkają się ponownie i choć jej forma fizyczna pozostawiała wiele do życzenia, umysłowo była całkowicie sprawna. "Bardzo, bardzo chciała mnie zapewnić, że wkrótce spotkamy się ponownie. To było dla niej niezwykle ważne. Chociaż była dość wątła fizycznie, jej umysł był w pełni sprawny" - przekazała Truss w rozmowie z GB News. Była premierka Wielkiej Brytanii dodała, że ani trochę nie odczuła, że władczyni już na tym etapie była bardzo schorowana i prawdopodobnie źle się czuła.

Zakładałam, że to będzie nasze pierwsze z wielu spotkań. Była bardzo zdeterminowana, aby do końca wypełnić swój obowiązek. To było bardzo, bardzo dobre spotkanie. Była optymistyczna - powiedziała Liz Truss.

Tak wyglądały ostatnie dni królowej Elżbiety II

Przypominamy, że królowa Elżbieta II spotkała się 6 września 2023 roku z ustępującym premierem Borisem Johnsonem, a następnie z jego następczynią, Liz Truss. Na udostępnionych zdjęciach z audiencji nic nie wskazuje, że już wtedy źle się czuła. Kolejnego dnia monarchini odwołała posiedzenie Tajnej Rady Wielkiej Brytanii ze względu na pogarszający się stan zdrowia. 8 września zmarła.