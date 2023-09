Trwają eliminacje do Euro 2024. Reprezentacja Polski ma za sobą właśnie kolejne spotkanie, tym razem z Wyspami Owczymi. Choć walka była zacięta, w drugiej połowie meczu honor naszej drużyny obronił Robert Lewandowski. Udało mu się strzelić dwa gole. Zaczęło się od karnego w 73. minucie meczu. Dziesięć minut później Robert Lewandowski dał popis swoich umiejętności i kolejny raz piłka znalazła się w bramce Wysp Owczych. Ostatecznie spotkanie zakończyło się z wynikiem 2:0 dla Polski. Anna Lewandowska pokazała na Instagramie swoją reakcję.

Anna Lewandowska pokazała swoją reakcję na gol męża. On dał jej tajemnicze sygnały

Mecz Polska - Wyspy Owcze odbył się na warszawskim Stadionie Narodowym. Mimo że był to dzień 35. urodzin Anny Lewandowskiej, trenerka nie przyjechała z mężem do stolicy, a mecz oglądała z perspektywy swojej kanapy w hiszpańskim domu. Jako wierna kibicka męża, nie mogła jednak nie zareagować na gole, które strzelił. Pokazała kadr z tego wydarzenia i napisała pełne emocji "Gooool", dodając emotikony czerwonego serca oraz urodzinowego tortu.

Trenerka śmiało mogła potraktować celny strzał męża jako urodzinowy prezent, tym bardziej że po pierwszym golu Robert Lewandowski zaprezentował tajemniczą "cieszynkę", którą skierował do żony. Stojąc przed trybunami, zakrył oczy, uszy i usta. Gesty te wyglądały jak nawiązanie do słynnego japońskiego przysłowia o trzech mądrych małpach - "nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego". Potem wyjawił, że to "rodzinny sekret".

"Moja żona miała urodziny w dniu meczu, to specjalna dedykacja dla niej. Byłem wyjątkowo zmobilizowany, chciałem zdobyć bramkę dla Ani. A co oznaczała moja 'cieszynka'? To już nasza tajemnica" - powiedział piłkarz, cytowany przez Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski publicznie wyznał miłość żonie z okazji urodzin

Wcześniej tego samego dnia Robert Lewandowski pokusił się o romantyczny gest w stosunku do ukochanej żony. Z okazji jej 35. urodzin opublikował na Instagramie post, dołączając zdjęcie, na którym widać, małżonkowie przytulają się chwilę przed pocałunkiem. "Wszystkiego najlepszego dla mojej kochanej żony i matki naszych dzieci. Jesteś miłością mojego życia i mam szczęście, że jesteś przy mnie" - napisał.