Owocem miłości aktorskiego duetu jest córka Antonina, która przyszła na świat w 2005 roku. Wiele par decyduje się na ślub przed narodzinami dziecka lub tuż po nich, zaś aktorzy postanowili nieco dłużej poczekać z tą decyzją. Pobrali się w tajemnicy, ale i tak ta informacja trafiła do mediów, z czego Popławska raczej nie jest zadowolona.

Popławska i Kalita stanęli już na ślubnym kobiercu. Dlaczego aktorzy nie dzielili się tą informacją w mediach?

Między zakochanymi jest 18 lat różnicy. Jak widać wiek nie ma dla nich znaczenia. Postanowili finalnie wziąć ślub, ale zdecydowali się przy tym, aby zachować tę informację w sekrecie. Gwiazda "Szadzi" w rozmowie z Plejadą przyznała, że nie miała zamiaru mówić o tej nowinie w mediach, jednak ktoś ją wyprzedził. "Nie podawałam takiej informacji mediom. To sprawa prywatna, ale jak widać, ktoś z mojego otoczenia bardzo chciał się podzielić tą informacją. No cóż, trzeba zweryfikować przyjaciół. W Wikipedii i tak od lat pisano, że mam męża, więc żadna nowość dla zainteresowanych. Ale tak, wzięłam bardzo "sekretny" ślub, jak widać" - wyznała aktorka. Warto dodać, że jeszcze rok temu Popławska nie widziała siebie w białej sukni. Nie była zainteresowana sesją ślubną, na którą decyduje się wiele par.

W ogóle ślubem nie jestem zainteresowana. Nie mam swojego, więc nie jest to zgodne do końca ze mną. [...] Ja, suknia ślubna, welon... O Jezu! Mam dreszcze na samą myśl. Chyba że w garniturze czarnym — wtedy mogę iść - mówiła w rozmowie z serwisem.

Popławska i Kalita mieli już dawno przygotowane dokumenty do ślubu

Serwis zapytał się aktorki, czy ta jest zaręczona w 2022 roku. "Nie, ale papiery w systemie czekają i można to zrobić z dnia na dzień. Zawsze to jest dreszczyk emocji: zgodzi się czy się nie zgodzi? Mężczyzna musi cały czas zabiegać o mnie. Ja z tego korzystam" - odpowiedziała wówczas Popławska. Dziś wiemy, że przekonała się do ślubu i wiedzie szczęśliwe życie ze znanym aktorem. Po zdjęcia zakochanych zapraszamy do galerii na górze strony.