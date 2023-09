Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat. Przez 70 lat panowała nad Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jak się okazało, odejście Elżbiety różniło się od śmierci jej przodków. Informacja o śmierci królowej pojawiła się 8 września 2022 roku na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej w mediach społecznościowych. Wpis nie zdradzał przyczyny zgonu, a jedynie podkreślił, że odeszła w spokoju.

Na co zmarła królowa Elżbieta II? Jej śmierć była nieprawdopodobna

W brytyjskiej rodzinie królewskiej można mówić o długiej liście chorób. Ojciec i wujek królowej Elżbiety II, czyli Jerzy VI oraz Edward VIII odeszli z powodu nowotworu. Rozwijające się choroby płuc, gardła i krtani były w wysokim stadium zaawansowania. W przypadku wujka królowej lekarze rozkładali ręce, a jeśli chodzi o Jerzego VI - operacja nic nie dała. To jednak nie koniec historii chorób w królewskiej rodzinie. Królowa Anna umierała przez długi czas w męczarniach. Przyczyniła się do tego między innymi ostra choroba zakaźna, róża.

Przez wiele lat przyczyny zgonów brytyjskich monarchów były różne. Łączyło je jednak to, że władcy odchodzili borykając się z kłopotami zdrowotnymi. Na tle swoich przodków królowa Elżbieta II była ogromnym wyjątkiem. Lekarze nazywali ją "zdziwieniem geriatrów". Do samego końca była w bardzo dobrym stanie fizycznym. Choć zmagała się z kilkoma dolegliwościami w swoim życiu, żadna z nich nie była na tyle poważna. Ponadto królowa była aktywna do końca swoich dni. Tuż przed swoim odejściem wizytowała gości, wypełniała obowiązki, a także pojawiała się publicznie. Brytyjska rodzina królewska zawsze podkreślała, że Elżbieta pracowała dużo, pomimo swojego wieku. Więcej zdjęć królowej Elżbiety II znajdziecie w galerii na górze strony.

Kłopoty ze zdrowiem do samego końca nie unieruchomiły królowej Elżbiety II. Nawet po ukończeniu 90 lat pełniła większość obowiązków

Po skończeniu 90 lat królowa Elżbieta II nie zwalniała tempa pracy. Dopiero po usilnych prośbach lekarzy zaczęła prowadzić spokojniejszy tryb życia. Władczyni mogła narzekać na niewielkie problemy zdrowotne po śmierci męża, księcia Filipa. Nie było to jednak nic poważnego. Pałac Buckingham nie informował jednak opinii publicznej o stanie zdrowia królowej. Po aktywności zawodowej władczyni można stwierdzić, że cieszyła się dobrym samopoczuciem do końca swoich dni. Najdłużej panująca królowa brytyjska najprawdopodobniej zmarła z przyczyn naturalnych. ZOBACZ TEŻ: Po latach wyszło na jaw, co Meghan Markle podarowała królowej Elżbiecie II. Prezent szybko uległ destrukcji