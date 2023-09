Jimmy Fallon to amerykański aktor, komik i gospodarz programów telewizyjnych. Od 2014 roku fani mają możliwość oglądać go w "The Tonight Show", gdzie zaprasza najpopularniejsze twarze, aby zagwarantować widzom dawkę dobrego humoru w połączeniu z wywiadami. Nowe doniesienia mediów wskazują jednak na to, że kariera prowadzącego wisi na włosku. Padły oskarżenia ze strony pracowników.

Jimmy Fallon oskarżony przez byłych i obecnych pracowników

Media obiegła informacja o możliwym zakończeniu kariery Jimmy'ego Fallona. Według informacji przekazanych przez Page Six aż dwóch obecnych i 14-nastu byłych pracowników gospodarza "The Tonight Show" oskarżyło go o toksyczne zachowania w miejscu pracy. Miał on miewać częste huśtawki nastrojów, przez co ciężko było przewidzieć jego kolejne ruchy.

Nikt nie mówił Jimmy'emu: "Nie". Wszyscy zachowywali się wobec niego bardzo ostrożnie, zwłaszcza showrunnerzy. Nigdy nie było wiadomo, którego Jimmy’ego dostaniemy i kiedy dostanie szału. Zobacz, ilu showrunnerów tak szybko odeszło. Wiemy, że długo nie wytrzymywali - mówił jeden z pracowników dla "Rolling Stone", cytowany przez Page Six.

Nowy showrunner miał zmienić atmosferę na planie "The Tonight Show"

Page Six skontaktowało się z osobą związaną z "The Tonight Show" w celu zweryfikowania informacji, jakie trafiły do mediów. Znaczna część oskarżeń pochodzi od byłych pracowników programu, którzy opuścili go jeszcze przed zmianą showrunnera. Już od jakiegoś czasu jest nim Chris Miller, który miał wnieść na plan dużo pozytywnej energii.

Wniósł do programu nowy entuzjazm i pozytywną energię. Chris jest dumny z tego, że jest dostępny dla personelu i jest dobrym przywódcą. Jest dokładnie tym, czego potrzebował program - przekazuje informator Page Six.

Z kolei producent "The Tonight Show" przekazał, że Jimmy Fallon jest niezwykle zaangażowany w pracę nad show. Uległ atmosferze wprowadzonej przez Chrisa Millera. "Półtora roku temu nastała nowa fala i sprawiła, że ??wszystko się zmieniło". Zdjęcia Jimmy'ego Fallona znajdziesz w naszej galerii na górze strony.