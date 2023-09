Z Instagrama rodziców Henia możemy dowiedzieć się, jak mały chłopiec radzi sobie podczas pierwszego roku edukacji. Były momenty radości i łzy. Jak informuje mama Henia, trzylatek radzi sobie coraz lepiej, gdyż "wdrożył się w przedszkolny rytm". Co jeszcze nowego słychać u pociechy gwiazd? Kolejny dzień Henryka Majdana w przedszkolu nie mógł obyć się bez fotorelacji na profilach znanej prezenterki i byłego piłkarza.

Radosław Majdan nie kryje wzruszenia. "Nasz synuś"

Minął czwarty dzień, odkąd Henio chodzi do przedszkola. Małgorzata Rozenek-Majdan poinformowała fanów o jego samopoczuciu. "Słuchajcie, a z Heniem już naprawdę bardzo fajnie! Można powiedzieć, że wdrożył się w przedszkolny rytm. Jest taka farma zwierzątek, którą lubi się bawić, więc pobiegł do przedszkola jak najszybciej! Kamień z serca, że udało się to zrobić dosyć szybko. Wiemy, że po weekendzie powrót może być trudny, ale cieszymy się, że i tak szybko to poszło. Radosław zrelaksowany, słucha muzyki... nawet apetyt mu wrócił" - opisała wszystko prezenterka na InstaStories. Na jej i męża profilu można znaleźć kadr, gdzie widać Henia w towarzystwie rówieśnika. Wzruszony Radosław Majdan podpisał go następująco:

Nasz synuś ma swojego pierwszego kolegę.

Tak wyglądał pierwszy dzień Henia w przedszkolu

Tego wyjątkowego dnia cała rodzina uczestniczyła w przygotowaniu trzyletniego chłopca do wyjścia z domu. Henia pożegnali bracia, następnie rodzice zawieźli go do placówki. Wszystko zostało uwiecznione w mediach społecznościowych Majdanów. "Pierwszy dzień przedszkola. Ogromne przeżycie głównie dla rodziców. Radosław literalnie prawie zemdlał, jak się położył z Heniem na podłodze, to był wyraźny znak, że czas już wyjść. Dobrze, że miał program na żywo i musiał już jechać. (...) [Program w jednym z portali - red.] uratował nas przed histerią. Henryk bardzo dzielny, a ja już stoję pod przedszkolem i odliczam minuty do odebrania go i pójdziemy po prezent. Jestem taka dumna i wzruszona" - mówiła Rozenek-Majdan na Instagramie. Po zdjęcia Majdanów zapraszamy do galerii.