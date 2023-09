Anna Lewandowska jako żona Roberta Lewandowskiego uchodzi za jedną z najpopularniejszych WAGs polskiej reprezentacji. Udało jej się zbudować silną markę osobistą i chętnie chwali się kolejnymi sukcesami zawodowymi. Oprócz tego bez przerwy pozostaje w kontakcie z fankami i bywa na ściankach oraz imprezach branżowych. W ostatnim czasie poprosiliśmy o ocenę jej stylizacji z Wenecji stylistkę Karolinę Domaradzką, która nie kryła słów krytyki. Tym razem przed tym samym zadaniem stanęła Ewa Minge. Wprost wyznała, co myśli o stylu trenerki fitness.

Ewa Minge ocenia styl Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska ceni sobie prostotę. Zazwyczaj widujemy ją w jednolitych, klasycznych sukienkach. Ewa Minge w rozmowie z Plotkiem przyznała, że to dość zachowawcze podejście do mody. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że trenerka fitness może być zobowiązana do wywiązywania się z różnego rodzaju kontraktów z markami, stąd jej looki bywają odgórnie narzucone. Zdjęcia stylizacji Anny Lewandowskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska w mojej ocenie prawdopodobnie korzysta z usług stylistów, którzy przyjęli prawdopodobnie określone zasady, z których wysuwa się obraz osoby o dość zachowawczym stylu. Z cała pewnością Anna Lewandowska podczas wielu międzynarodowych wydarzeń (nie tylko modowych) może być zobowiązana np. kontraktami do korzystania z usług i wizji danego domu mody. Jej wizerunek wydaje się dość stabilny pod tym kątem a umiar zawsze jest bezpieczniejszy od nadmiaru - mówiła Ewa Minge w rozmowie z Plotkiem.

Lewandowska wybrała zachowawczy styl. Minge mówi o odwadze

Ewa Minge zauważa, że zawód, jaki wykonuje Anna Lewandowska nie wymaga od niej prezentowania się na ściankach w fantazyjnych stylizacjach. "Jej pozycja społeczna oraz zawód, który wykonuje nie predysponują jej do kreacji pełnych przepychu o wybujałej fantazji. Takie kreacje trzeba nie tylko mieć odwagę unieść, ale przede wszystkim wybronić je tak sposobem noszenia jak i zachowania" - dodała. Ewa Minge zaznacza jednak, że jest daleka od oceniania cudzego stylu. "Zawsze uciekam od oceniania ludzi pod względem ubioru i tym razem także chciałabym zwrócić uwagę na to co Anna Lewandowska osiąga jako człowiek, matka i partnerka. Rozumiem jednak ze kiedy decydujemy się na wyjście na czerwony dywan z automatu podlegamy ocenie przez pryzmat naszego wyglądu. Anna jako atrakcyjna, piękna, młoda kobieta nie musi uciekać się do nadmiernego zdobnictwa i pogoni za trendami, co też chyba czyni."