Paweł Golec od lat tworzy z bratem jeden z najpopularniejszych duetów w polskiej muzyce - Golec uOrkiestra. Chociaż muzyce i karierze poświęca dużą część swojego życia, to jest też szczęśliwym mężem i ojcem, a rodzinę stawia zawsze na pierwszym miejscu. Razem z żoną, Katarzyną, doczekał się dwóch córek: Mai i Anny. Starsza z nich odziedziczyła po tacie talent, który chętnie pokazuje w sieci. Jedno z jej niedawnych nagrań wywołało falę zachwytu wśród fanów twórczości Golców.

Zobacz wideo Bracia Golec pomogą dzieciom w rozwinięciu kariery muzycznej. "Mają od małego syndrom naszego nazwiska"

Córka Pawła Golca zachwyca głosem. Odziedziczyła go po ojcu i stryju?

Rodzina Golców od pokoleń związana jest z muzyką. Ich ojciec grał w orkiestrze Milowieckiej na klarnecie, a matka śpiewała w chórze i tańczyła w zespole folklorystycznym. Obaj bracia natomiast studiowali na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jeszcze w czasach nauki osiągnęli pierwsze sceniczne sukcesy. Niedługo później założyli zespół, który dziś zna niemal każdy w Polsce. Umiejętności wokalne pokazują także najmłodsi - czyli dzieci Pawła i Łukasza.

Maja Golec już od małego zainteresowała się muzyką - co nie powinno dziwić w takiej rodzinie. Uczyła się gry na pianinie czy śpiewu. Chociaż rodzice starali się trzymać ją jak najdłużej z dala od show-biznesu, to w wieku zaledwie 15 lat zadebiutowała u boku ojca na scenie. Razem z nim zagrała na gali rozdania Fryderyków. Na tym jednak nie poprzestała.

Starsza córka Pawła i Katarzyny Golec chętnie chwali się swoim talentem w sieci. Prowadzi własny kanał na YouTubie, gdzie publikuje swoje utwory i covery. Warto też zaznaczyć, że Maja ma także na koncie wydaną już jedną piosenkę "Ty wiesz". Jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki do niej. Myślicie, że zrobi karierę jak ojciec ze stryjem?

Fani rozpływają się nad talentem Mai Golec. Proponują jej udział w "The Voice of Poland"

Na profilach początkującej artystki w mediach społecznościowych szybko można zauważyć, że zdołała już sobie zgromadzić niemałe grono fanów. Pod nagraniami, które tam publikuje, pełno jest pozytywnych komentarzy internautów. "Ładna dziewczyna i pięknie śpiewa", "Maja jesteś utalentowana", "Charyzma jakich mało! Rozkwitaj zdolniacho!", "Mogłabym słuchać godzinami" - czytamy pod wideo, na którym Maja śpiewa Maanam.

Niektórzy internauci poszli o krok dalej. Uważają, że taki talent nie może się zmarnować i dziewczyna musi rozwinąć swoją karierę. Jeden z użytkowników Instagrama stwierdził, że najlepszym sposobem na to jest udział w talent show. "Weź udział 'The voice of Poland'" - zasugerował. Więcej zdjęć Pawła i Mai Golców znajdziecie w galerii na górze strony.