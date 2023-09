Dzieci w szkołach, przedszkolach lub żłobkach - właśnie zaczął się nowy rok szkolny. Znani rodzice znaleźli czas, aby pojawić się na wydarzeniu organizowanym przez producenta produktów dla dzieci. Nie mogło zatem zabraknąć Krzysztofa i Joanny Ibiszów, Moniki Mrozowskiej czy Mai Hyży. Dla wymienionych osób rodzicielstwo jest niezwykle ważną sferą życia.

Krzysztof Ibisz z trzecią żoną. Joanna coraz lepiej odnajduje się na ściankach

"Najmłodszy prezenter w Polsce" jak zwykle wyglądał elegancko. Krzysztof Ibisz postawił bowiem na szary garnitur w białą kratkę. Widać było, że jego żona Joanna również czuje się komfortowo na ściance. Chętnie pozowała do zdjęć z ukochanym. Na event założyła białe spodnie z prostą nogawką, czarny top, beżową marynarkę oraz czarne mokasyny. Szczęśliwi rodzice powitali na świecie prawie rok temu syna Borysa, w związku z tym w tematyce parentingowej odnajdują się bardzo dobrze. W wywiadzie dla Plejady, prezenter wspomniał o pewnej wzruszającej chwili, jaką przeżył z najmłodszym synem. "Dziś wzruszyliśmy się do łez z Asią, bo nasz syn ma taką książeczkę, codziennie oglądamy te same książeczki, w jednej przesuwa się na sznureczku postać zwierzaczka i można miętosić ucho, które wydaje dźwięki. Ja to robiłem, a Borys patrzył i się uśmiechał, a dziś sam przesuwał zwierzaczka i miętosił to ucho. Joasia miała łzy w oczach, ja też, bo to jest wzruszające dla rodziców. Trzeba być w tych momentach i cieszyć się nimi" - wyznał Ibisz.

Mrozowska niczym różowa pantera. Hyży również postawiła na ten sam kolor

Czwórka potomstwa to niemałe wyzwanie - wiedzą to Monika Mrozowska i Maja Hyży, które powitały na świecie po cztery pociechy. Poza wychowywaniem potomstwa obie panie mają czas na to, aby prowadzić karierę. Są bardzo aktywnie w sieci i co pewien czas możemy podziwiać je na imprezach branżowych. Z racji ostatniego eventu Mrozowska wybrała różową sukienkę w fioletową panterkę. Z kolei Maja Hyży również postawiła na róż, ale w nieco bardziej intensywnej odsłonie. Założyła różową marynarkę w wersji oversize do jeansowych shortów i białej koszulki z nadrukiem. Po zdjęcia wszystkich stylizacji zapraszamy do galerii.