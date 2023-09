Związek Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego od ponad roku należy do przeszłości. Para rozstała się w atmosferze skandalu, o którym było głośno w mediach. Pewien czas temu influencerka postanowiła zabrać głos ws. alimentów od jej byłego partnera dla ich syna Bastiana. Aktor przyznał, że nie płaci tego typu świadczenia. Kuczyńska postanowiła ponownie poruszyć tę trudną kwestię oraz odnieść się do spekulacji związanych z freak fighterską karierą byłego partnera. Wiele osób myślało, że Fabijański jest wręcz zmuszony, aby dorabiać sobie walkami w oktagonie.

Maffashion wyznaje prawdę o alimentach. Na początku wcale o nich nie myślała

"Każda sytuacja jest indywidualna. Ja też wtedy podkreśliłam, że u każdego jest inaczej. Są też kwestie i możliwości takie, że np. rodzice się ze sobą dogadają. My tych alimentów nie mieliśmy zasądzonych" - zaczęła influencerka w rozmowie z Plejadą. Dodała następnie: "Ja nie poszłam do sądu, bo w momencie, kiedy było rozstanie, zupełnie inne rzeczy miałam w głowie i zupełnie, co innego było tym najważniejszym, którym się trzeba teraz zająć, więc ten temat odłożyłam na później. Po prostu chciałam do niego później wrócić". Po pierwszym wyznaniu Kuczyńskiej dot. alimentów w internecie zawrzało. Internauci zaczęli snuć teorie.

W pewnym momencie przeczytałam, w tym samym dniu zresztą, w którym opublikowałam swój wpis, że pewnie dołożyłam komuś takie alimenty, że aż musiał się bić w klatce, a jest to nieprawdą. Żadnych alimentów nie ma, bo nie zostały zasądzone i żadnych innych pieniędzy nie mam - wyznała Maff.

Jak potoczyła się ostatnia walka Fabijańskiego?

Pozostając w temacie kariery freak fightera, wróćmy wspomnieniami do ostatniego pojedynku byłego partnera Maffashion. Druga walka Fabijańskiego w Fame MMA zakończyła się porażką dla niego, podobnie jak jego debiut. Aktor zmierzył się ostatnim razem z raperem Filipkiem. Pojedynek dobiegł końca po 47 sekundach - Fabijański został znokautowany. "Cóż… Sportowo znów zawiodłem. Kolano… delikatnie mówiąc, nie pomogło. Szkoda, bo gdyby nie ono, to by ta walka na pewno dłużej potrwała" - podsumował Fabijański w mediach.