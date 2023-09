Marcin Hakiel w programie Kuby Wojewódzkiego po raz kolejny poruszył temat byłej żony i jej nowego związku. Wytłumaczył, dlaczego wynajął detektywów. Dodatkowo stwierdził, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tylko pozornie chcą spokoju. "W kuluarach moja była małżonka ze swoim obecnym partnerem robią sobie ze mnie pożywkę wśród przyjaciół i w branży" - wyznał. Mówił także o tym, jak z rozwodem radzą sobie dzieci i że "z córką czeka go jeszcze wiele rozmów". Katarzyna Cichopek ponoć ostro zareagowała na jego słowa i zaangażowała w sprawę prawników. Teraz Hakiel na Instagramie odpowiada i chce konfrontacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień zatańczyłaby z Hakielem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Cichopek reaguje na wizytę Hakiela u Wojewódzkiego. On chętnie porozmawia

Jak donosi portal Shownews, prezenterka "Pytania na śniadanie" zaangażowała w sprawę prawnika, który spisywał to, co Hakiel mówił w programie pod kątem naruszenia dóbr osobistych. Informator portalu ujawnił także, że Cichopek poszła na rękę byłemu mężowi i nie może mu wybaczyć tego, że wciąż uderza w nią w wywiadach. Najbardziej zabolał ją fragment programu, w którym mówił o córce. "Nigdy nie wybaczy Marcinowi, że dał się wciągnąć w manipulację Wojewódzkiego i nie zażądał usunięcia fragmentu dotyczącego Heleny na etapie montażu. Dlatego decyzja już zapadła i wkrótce do sądu trafią odpowiednie pozwy, nie tylko w sprawie naruszenia dóbr osobistych Kasi i Macieja" - dowiadujemy się.

Marcin Hakiel nie pozostawił tych doniesień bez odpowiedzi. Odniósł się do nich na InstaStories. Napisał, że chętnie się spotka i porozmawia, zamiast docinania sobie czy angażowania "tajemniczych informatorów".

Kilka osób chyba zabolała prawda, która ujrzała światło dzienne na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Mam propozycję, jeśli któraś z moich byłych lub ich partnerzy mają mi coś do powiedzenia, to zorganizujmy sobie taką mini konferencję i tam przegadajmy tematy, nie bawmy się w dziecinne dogryzanie, tajemniczych informatorów itp. Ja z chęcią porozmawiam, wysłucham argumentów i wymienimy się poglądami i ideami. Może jakieś dogodne miejsce też się znajdzie? Ktoś pomoże w organizacji?

Marcin Hakiel odpowiada Katarzynie Cichopek Instagram.com/marcinhakiel

Marcin Hakiel nie ukrywał radości z wizyty u Kuby Wojewódzkiego. Cieszył się z rekordowej oglądalności. "Gratulacje Kuba! Ty to umiesz wybrać gości" - pisał w mediach społecznościowych. Jego zdjęcia z programu znajdziecie w galerii na górze strony.