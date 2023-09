Piotr Kaszewiak występuje programie Elżbiety Jaworowicz "Sprawa dla reportera", gdzie udziela porad prawnych uczestnikom. Dzięki programowi TVP zdobył sławę, uznanie i spore grono fanów, którzy obserwują go na Instagramie. Mecenas jest aktywny i na swoim profilu chętnie pokazuje zarówno kulisy pracy, jak i życia prywatnego. Jego najnowsze zdjęcie zaskoczyło jednak fanów. W takim wydaniu przypominał im zarówno amerykańskiego muzyka, jak i hollywoodzkiego aktora.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska tłumaczy, dlaczego "Pytanie na śniadanie" nie jest formatem dla niej

Piotr Kaszewiak jak amerykański gwiazdor. Nowe zdjęcie zaskoczyło jego fanów

Piotr Kaszewiak przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, o czym świadczą jego zdjęcia na instagramowym profilu. Mecenas zapozował już z amerykańską flagą w tle, natomiast na najnowszym zdjęciu można dostrzec drzwi do Pérez Art Museum Miami. Na tej fotografii widać, że Piotrowi Kaszewiakowi dopisywał dobry humor - pokazał się z szerokim uśmiechem na twarzy, prezentując się w okularach przeciwsłonecznych, luźnym, czarnym t-shircie oraz spodniach za kolana. Do tego dobrał wygodne sportowe buty. Nie da się ukryć, że jego fani nieczęsto mogą go podziwiać w takim wydaniu. W "Sprawie dla reportera" zwykle ma na sobie eleganckie marynarki i koszulę.

"'Dla pana pewnie czarna kawa?' - 'Jak pani na to wpadła?'. True story! Lato 2023" - napisał mecenas w opisie do zdjęcia, przy okazji żartując ze swojego czarnego total looku. Stylizacja przypadła fanom do gustu, jednak zwrócili uwagę na jeszcze jeden szczegół. Mianowicie według nich, Piotr Kaszewiak wyglądał jak amerykański muzyk. "Wygląda pan jak młody Jon Bon Jovi" - skomentowała jedna z fanek. Piotr Kaszewiak natychmiast zareagował żartem. "Przekażę mu. Będzie mu miło" - napisał, zostawiając w komentarzu emotikon czerwonego serca.

"Ten nasz Piotrula to taki amerykański", "Panie Piotrze, zawsze klasa!", "Uuu panie mecenasiku, jaki outficik" - pisali fani. Wśród komentarzy można też znaleźć porównania do hollywoodzkiego aktora. "Ale podobny jak młody Tom Cruise", "Myślałam, że o Tom Cruise" - pisali fani. Na ostatni komentarz Piotr Kaszewiak również zareagował. "Z tą różnicą, że on biega w filmach, a ja staję na głowie w SDR".

Piotr Kaszewiak jest utalentowany muzycznie

Co ciekawe, Piotr Kaszewiak może mieć więcej wspólnego z Jonem Bon Jovi niż tylko wygląd. Być może nie każdy bowiem wie, że mecenas ma pasję, którą jest gra na gitarze elektrycznej. Na jego instagramowym profilu pojawił się wpis kilka miesięcy temu, w którym ujawnił ten fakt. Pokazał, jak wykonuje piosenkę "Let It Snow" w wersji rockowej. "Wesołych i spokojnych świąt... i żebyśmy nie zostali sąsiadami" - zażartował wtedy.