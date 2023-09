Małżeństwo Sophie Turner i Joe Jonasa przechodzi do historii. Według medialnych doniesień, członek grupy Jonas Brothers złożył pozew rozwodowy w sądzie w Miami we wtorek 5 września. Małżonkowie opublikowali wspólne oświadczenie w tej sprawie. "Po czterech cudownych latach wspólnie postanowiliśmy polubownie zakończyć nasze małżeństwo. Istnieje wiele spekulacyjnych narracji na temat tego, dlaczego, ale tak naprawdę jest to wspólna decyzja i mamy szczerą nadzieję, że wszyscy będą mogli uszanować nasze życzenia dotyczące prywatności dla nas i naszych dzieci" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na profilach pary na Instagramie. Informacja ta wstrząsnęła fanami. Na doniesienia postanowiła zareagować Emily Ratajkowski. Okazała wsparcie aktorce.

Ratajkowski wspiera Turner. Twierdzi, że nie ma nic lepszego niż rozwód przed trzydziestką

Emily Ratajkowski sama jest rozwódką i mamą dwuletniego syna Sylvestra Apollo, którego doczekała się z byłym mężem, producentem filmowym Sebastianem Bear-McClardem. Modelka w najnowszym wideo na TikToku nawiązała do prywatnej sytuacji Sophie. "Wygląda na to, że wiele kobiet rozwodzi się przed ukończeniem 30. roku życia. I jako ktoś, kto ożenił się w wieku 26 lat, był w separacji przez nieco ponad rok w wieku 32 lat, muszę powiedzieć, że nie ma nic lepszego" - zaczęła.

Bycie w wieku 20 lat to jak okopy. Nie ma nic lepszego niż być po trzydziestce, wciąż być gorącym, mieć własne pieniądze, zastanawiać się, co zrobić ze swoim życiem. Po wypróbowaniu tej małżeńskiej fantazji i uświadomieniu sobie, że może to nie wszystko, co jest w niej pęknięte. A potem masz jeszcze całe życie przed sobą. Więc dla wszystkich tych osób, którzy są zestresowani tym, że są rozwiedzeni, jest dobrze, gratulacje - dodała.

Joe Jonas i Sophie Turner problemy mieli od dawna?

Osoby z otoczenia pary twierdzą, że już dłuższy czas nie mogli się porozumieć w związku. "Rozwód był dla Joe ostatecznością. Nie chciał rozbijać swojej rodziny, ale musiał zrobić to, co w tej sytuacji było najlepsze. Nieszczęśliwy dom to nie dom, a prawda jest taka, że on i Sophie już od roku walczyli o tę relację" - czytamy w portalu Page Six. Jednym z powodów miał być również imprezowy styl życia Turner, który przeszkadzał Jonasowi. Więcej na ten temat TUTAJ. Mówi się, że dwójką ich dzieci ma zajmować się obecnie przede wszystkim muzyk.