Charlene Grimaldi nazywana jest "najsmutniejszą księżną świata". Wraz z księciem Albertem powiedzieli sakramentalne "tak" w 2011 roku. Tuż przed ceremonią dowiedziała się, że jej partner ma kolejne już nieślubne dziecko. Przy ołtarzu zanosiła się płaczem, a nawet próbowała przerwać uroczystość i uciec, została jedna zawrócona. W późniejszych wywiadach opowiadała, że to z powodu stresu, ale niewielu wierzyło w tę wersję. Z tego powodu otrzymała kultowy przydomek. Na jakiś czas zniknęła z przestrzeni publicznej i Monaco. Plotkowano, że przygotowuje się do rozwodu. Była olimpijka na kilka miesięcy zatrzymała się w rodzinnym RPA, poddając się leczeniu. Nie wiadomo jednak, na co chorowała. Powróciła już do swoich obowiązków. Sfotografowano ją wraz z księciem Albertem podczas ostatniego wystąpienia. Te zdjęcia raczej nie uciszą plotek.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Charlene pokazała nagranie z dziećmi na Instagramie

Księżna Charlene pozuje z mężem. Gdy ją objął, zrobiło się niezręcznie

Księżna Charlene wraz z księciem Albertem pojawili się na charytatywnym Turnieju golfowym o Puchar Księżniczki Monako. Zaproszone osoby spotkały się, aby grać w golfa i zbierać fundusze na projekty edukacyjne wspierane przez Fundację. Na zdjęciach z publicznego wystąpienia małżonków z 6 września widać, że ich relacje są oschłe i raczej stronią od okazywania sobie uczuć. W pewnym momencie książę Albert postanowił objąć żonę, co nie do końca jej się spodobało. Fotoreporterzy uchwycili ich w niezręcznym uścisku, a wyraz twarzy księżnej wiele mówił. Na jej twarzy nie gościł uśmiech, a zacisnęła usta w wąską linię.

Na to wydarzenie księżna wybrała sięgającą kostek czarną suknię z rękawkami, do której dobrała pasujące kolorystycznie buty. Zrezygnowała z obcasów i dla wygody postawiła na eleganckie baletki. Książę Albert pojawił się w schludnym zestawie, na który składały się szare spodnie, biała koszula i czarna marynarka. Więcej zdjęć Charlene wraz z mężem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Księżna Charlene pozuje z mężem. Gdy ją objął, zrobiło się niezręcznie Fot. EN

Najsmutniejsza księżna świata niedawno przeszła metamorfozę

Charlene nie boi się odważnych metamorfoz na głowie. W 2020 roku żona księcia Alberta wygoliła sobie bok głowy. Jakiś czas temu księżna zadebiutowała w nowej fryzurze. Przez długi czas nosiła krótkie blond włosy. Podczas Grand Prix Monako zaprezentowała się w nowym kolorze włosów i od tego czasu jest brunetką.