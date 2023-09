Danuta Holecka i Michał Adamczyk stali się twarzami propagandy, od kiedy stery w TVP przejął PiS. Jak się okazuje, Adamczyk pracował wcześniej w konkurencyjnej stacji TVN. W latach 1997-1999 był gdańskim korespondentem "Faktów". Z TVP związany jest od 2001 roku, ale to dopiero po przejęciu władzy przez aktualnie panujący rząd, jego kariera nabrała rozpędu. W kwietniu awansował i został nowym dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zastąpił na tym stanowisku odwołanego przez zarząd Jarosława Olechowskiego. Jak wyglądała jego droga na szczyt?

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Richardson o apelu do Macieja Stuhra i zmianach w TVN. Nie owija w bawełnę, co się jej nie podoba

Michał Adamczyk twarzą "dobrej zmiany". "Okiem nie mrugnął, kiedy Kurski wyrzucał na bruk"

Michał Adamczyk nie jest z wykształcenia dziennikarzem. 51-letni prezenter "Wiadomości" TVP skończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Najpierw zaczepił się w Radiu Plus, a potem pracował dla TVN. W TVP zaczynał w 2001 roku jako reporter "Wiadomości". Przez chwilę był też zagranicznym korespondentem stacji w Brukseli. Ma na swoim koncie sporo programów TVP i w TVP Info, takich jak m.in. "Na celowniku", "Dziś wieczorem", "Polityka przy kawie", "Teleexpress", "Info dziennik", "Poranek info", "Serwis Info" czy "Strefa Starcia". Punktem zwrotnym w jego karierze była "dobra zmiana". To właśnie po wygranych wyborach przez PiS ponownie został głównym prowadzącym "Wiadomości" i zaczął robić oszałamiającą karierę na antenie Telewizji Publicznej.

Jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, którym został od 25 kwietnia, to on decyduje o kształcie programów informacyjnych nadawanych w TVP i TVP Info. "Zmiana na stanowisku szefa informacji TVP w roku wyborczym zwiastuje, że tej propagandy będzie znacznie więcej i będzie jeszcze nachalniejsza. Trzeba pamiętać, że przyszłość Michała i sporej grupy pracowników rządowych mediów, o czym oni doskonale wiedzą, jest ściśle związana ze zwycięstwem lub porażką Zjednoczonej Prawicy. De facto są zakładnikami polityki. W zdecydowanej większości świadomie uwikłali się w politykę, mieli wiele czasu, by stamtąd odejść i nie brać udziału w robieniu propagandy PIS" - podsumował ten wybór dziennikarz Piotr Sławiński w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, który był kierownikiem redakcji "Wiadomości" TVP.

Michał Adamczyk (Wiadomości TVP 07.03.2023) Fot. zrzut ekranu / wiadomosci.tvp.pl

To był sprawny, chociaż niespecjalnie pracowity prezenter newsowy. (...) Po przyjściu "dobrej zmiany" pokazał swoją drugą twarz. Okiem nie mrugnął, kiedy Kurski wyrzucał na bruk, albo zmuszał do odejścia z TVP wielu jego kolegów, z którymi dzielił biurka. Stał się czołowym propagandystą PiS. Dał nazwisko i twarz ekipie, która telewizję publiczną zmieniła w ministerstwo propagandy realizujące przekazy z centrali - powiedział o nim były szef TVP Info i TAI, Tomasz Sygut w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Michał Adamczyk prywatnie. Pokazał się z córką przy urnie wyborczej. "Już dziś postawiła krzyżyk przy kandydacie"

O tej strefie życia prezentera "Wiadomości" TVP nie wiadomo zbyt wiele. 51-latek jest żonaty i ma dwie córki bliźniaczki, które niedawno skończyły 16 lat. W 2019 roku opublikował na Twitterze zdjęcie z jedną z nich, z którą wybrał się na wybory do Sejmu i Senatu.

"Jak dorosnę, będę zawsze głosować, tylko jeszcze nie wiem na kogo - mówi córka. Ale już dziś postawiła krzyżyk przy kandydacie. Wcześniej zapytała, czy na pewno najlepszy" - napisał w opisie do zdjęcia. Jakie ma zainteresowania? W krótkim "bio" na Twitterze zdradził, jak spędza czas wolny. Lubi Tatry i podróże z córkami. "938 km Wisły, tuż przed Zatoką Gdańską #PolskaJestPiękna" - napisał pod zdjęciem z jedną z córek. Wypoczywa aktywnie m.in. na kajakach. Jest też fanem klubu piłkarskiego Arka Gdynia.