Holland zapowiada pozew przeciwko Ziobrze. Żąda od niego 50 tysięcy złotych

Na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji Agnieszka Holland zaprezentowała swój nowy film "Zielona granica", opowiadający o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Produkcja zachwyciła międzynarodową społeczność, ale nie spodobała się Zbigniewowi Ziobrze. Ostro uderzył w reżyserkę, publikując wpis na X. "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland..." - napisał. Agnieszka Holland nie zamierza przejść obok tych zarzutów obojętnie. Zapowiada pozew przeciwko politykowi.

Agnieszka Holland zapowiada pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Wydała oświadczenie

Agnieszka Holland wydała oświadczenie za pośrednictwem swoich pełnomocników - adwokatów Sylwii Gregorczyk-Abram i Michała Wawrykiewicza. Wynika z niego, że reżyserka postanowiła zareagować na słowa Zbigniewa Ziobry, bo naruszają w jej dobra osobiste i stanowią zniesławienie.

"(...) Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego. Jako obywatelka i jako przedstawicielka świata kultury. W naszym kraju, doświadczonym śmiercią, okrucieństwem i cierpieniem milionów podczas II wojny światowej, porównanie do sprawców tych zdarzeń jest wyjątkowo bolesne i wymaga odpowiedniej reakcji. Stawianie mnie w jednym szeregu z propagandystami III Rzeszy jest tak nikczemne, że pozostawia zero przestrzeni na jakąkolwiek polemikę" - napisała Agnieszka Holland.

W oświadczeniu Agnieszka Holland wzywa również Zbigniewa Ziobro do "niezwłocznego dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia, w tym do opublikowania stosownego oświadczenia zawierającego przeprosiny i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (50.000 PLN) na cel społeczny (Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu)" - czytamy. Polityk ma siedem dni na realizację wyżej wymienionych zobowiązań. W przeciwnym wypadku reżyserka "wystąpi na drogę postępowania sądowego".