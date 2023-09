Polska doczekała się reality show na temat bogatych warszawianek, prowadzących luksusowe życie. Jedną z uczestniczek jest Monika Goździalska, modelka i prezenterka, a także była żona miliardera. Celebrytka zyskała rozpoznawalność w mediach, gdy wystąpiła w 2002 roku w trzeciej edycji programu "Big Brother". Wówczas występowała pod nazwiskiem Brochacka i wyglądała zupełnie inaczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Goździalska o Polakach

Monika Goździalska na starych zdjęciach. Tak kiedyś wyglądała "żona Warszawy"

Monika Goździalska w "Big Brotherze" przedstawiała się jako modelka. Dość szybko pożegnała się z programem, jednak nawiązała w nim bliską relację ze zwycięzcą, Piotrem Boruckim. Wystąpili nawet w sesji zdjęciowej dla jednego z tygodników, jednak Goździalska po latach wyznała, że tylko udawali związek, a tak naprawdę byli jedynie przyjaciółmi. W czasach "Big Brothera" celebrytka wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Nosiła jasne włosy z grzywką i balejażem. Na starych zdjęciach ma także mniejsze usta.

Monika Goździalska AKPA

W 2008 roku Monika Goździalska pojawiła się w specjalnej edycji "Big Brothera" z udziałem celebrytów. Tam wdała się w konflikt z Jolą Rutowicz. W 2011 roku brała udział w konkursie Mrs World 2011, w którym wybierane są najpiękniejsze mężatki. Rok później pojawiła się w "MasterChefie".

Jej kariera w mediach zaczęła nabierać rozpędu. Kilka lat po udziale w programie kulinarnym została szefową stacji muzyczno-rozrywkowej TO!TV. Później pracowała jako prezenterka w "Dzień dobry Polsko!" na antenie TVP, a w 2019 roku prowadziła program w Superstacji "Z pierwszej strony". Goździalska od lat działa aktywnie w mediach społecznościowych, wydała również dwie książki: "#niedopodrobienia", w której opowiada o swoim życiu i o tym, jak o siebie dbać oraz "Skandaliczne życie modelek", w której ujawnia mroczne kulisy pracy w tej branży. Obecnie jest także właścicielką marki odzieżowej. Celebrytka często bywa na ściankach i branżowych imprezach.

Monika Goździalska Fot. Kapif.pl

Życie prywatne Moniki Goździalskiej. Jej córka jest lesbijką. Opowiedziała o zdradzie męża

Monika Goździalska jest mamą dorosłej córki. W rozmowie z serwisem Pomponik ujawniła, że dla niej wyprowadziła się do Hiszpanii. Dziewczyna była prześladowana przez swoją orientację seksualną.Celebrytka w 2018 roku na Malediwach wyszła za mąż za miliardera. Małżeństwo jednak nie przetrwało, a Goździalska opowiedziała o jego rozpadzie. "Miałam taki moment histeryczny, był taki chwilowy moment, ale potem uznałam, że przecież tak naprawdę rok walczyliśmy o siebie i każdy mógł zrobić to, co chciał. Bolało mnie tylko to, z kim. Potem się dowiedziałam, że mężowie zdradzają często właśnie z kobietami, z którymi nikt by się nie spodziewał, że mogą (...) Ja to mu wybaczyłam, on mi wybaczył moje rzeczy (...)". Więcej zdjęć Moniki Goździalskiej znajdziecie w galerii na górze strony.