Willa, w której mieszka Rozenek, wystawiona na sprzedaż. Cena przyprawia o zawrót głowy

Ponad rok temu Małgorzata Rozenek pochwaliła się na Instagramie nowym mieszkaniem - wraz z rodziną zamieszkała w luksusowej willi. Gwiazda TVN-u wynajęła ją od właściciela, który wcześniej kupił dom od rodziny Wojciecha Modesta Amaro. "Dom, w którym mieszka Małgosia, był zbudowany i zaprojektowany przeze mnie. Rok temu go sprzedaliśmy, a nowy właściciel go wynajął. Mieszkaliśmy tam kilka lat" - powiedziała Agnieszka Amaro w rozmowie z serwisem Kozaczek. Wygląda jednak na to, że ogromna willa z basenem niedługo znów zmieni właściciela, a rodzina Małgorzaty Rozenek będzie musiała się wyprowadzić. W sieci można znaleźć bowiem ogłoszenie sprzedaży

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o wejściu do świata polityki. "Ja naprawdę czuję, że robię coś ważnego"

Małgorzatę Rozenek czeka przeprowadzka. Willa, w której mieszka, trafiła na sprzedaż

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zdecydowali się na tymczasowy wynajem willi ze względu na to, że ich wymarzony dom był dopiero na etapie wykańczania. W rozmowie z "Faktem" ujawniła szczegóły wynajmu. Przede wszystkim to koszt aż 30 tysięcy złotych miesięcznie, jednak to nie ona go ponosiła.

"To nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić ja, to nie wiem, czy w swoim rozsądku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci, więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej" - mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z "Faktem".

Wszystko wskazuje na to, że rodzina Małgorzaty Rozenek niedługo zamieszka w nowym i wymarzonym domu. Willa, w której mieszka, trafiła bowiem na sprzedaż, a ogłoszenie można znaleźć w sieci. Znalazło się w nim sporo kadrów, które wcześniej mogliśmy podziwiać na instagramowym profilu gwiazdy TVN-u. Nie zabrakło również jednak ujęć, które Małgorzata Rozenek zachowała dla siebie. Nie da się ukryć, że willa robi wrażenie - ma basen na dachu, cztery sypialnie, pięć pokoi i działkę o powierzchni 765 metrów kwadratowych. Sama willa ma aż 300 metrów kwadratowych.

"Parter to otwarta przestrzeń salonu z kominkiem, kuchnią, gabinetem. W oddzielnej części hall, pomieszczenie gospodarcze, łazienka, garaż na dwa samochody oraz kotłownia z prysznicem gospodarczym. Na piętrze znajdują się cztery sypialnie z dwoma łazienkami oraz obszerną garderobą w zabudowie drewnianej. Umywalki włoskiej marki Bisazza to biżuteria głównej łazienki. Podłogi gresowe marki Roberto Cavalli" - czytamy w ogłoszeniu. Za to wszystko trzeba zapłacić aż 11 milionów złotych. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.