Ula Chincz już nie mieszka w Polsce. Pokazała nowy dom w malowniczym miejscu

Ula Chincz przez lata współpracowała z popularnymi stacjami telewizyjnymi - była prowadzącą "Pytania na śniadanie", a także prezenterką w stacji TVN. Jakiś czas temu zdecydowała się jednak rozkręcić własny kanał na Youtubie "Ula Pedantula", zdobywając nowe i liczne grono fanów. Teraz ich wszystkich zaskoczyła nagłą i niespodziewaną wyprowadzką z Polski. Okazuje się bowiem, że Ula Chincz zamieszkała wraz z rodziną we Włoszech.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Pakosińska pokazała nam coś, co ma w domu od lat. Tego się nie spodziewaliśmy

Ula Chincz wyprowadziła się do Włoch. Ujawniła szczegóły

Dziennikarka opublikowała na Instagramie zaskakujący post, w którym wyjaśniła, że już nie mieszka w Polsce. Więcej szczegółów ujawniła w nagraniu wideo, w którym przyznała, że nigdy wcześniej nie myślała o wyprowadzce z Polski aż do momentu samotnej podróży do Włoch w 2022 roku. "Zobaczyłam widok tak piękny, że po prostu zwaliło mnie z nóg. I chyba to był ten moment, w którym wszechświat powiedział mi: musisz tu mieszkać. Spełniam coś, co nigdy nawet nie było moim marzeniem. Nie wyobrażałam sobie, że mogę marzyć o tym, że będę mieszkać we Włoszech. (...) Choć na razie zakupu domu nie planuję, to chyba chcę mieć tych Włoch więcej" - wyznała.

Obecnie Ula Chincz mieszka z rodziną w Toskanii w domu z ogrodem. Odpowiadając na pytania fanów na Instagramie, porównała koszty włoskie z polskimi. "Wynajęcie mieszkania do koszt niższy niż w Polsce, ale ja mieszkam w bardzo maciupkim miasteczku. A sama przeprowadzka to tyle, co benzyna do auta i trzy bilety na samolot" - wyjaśniła.

Ula Chincz nie ukrywa, że jest zachwycona nowym domem. "(...) to mój (przynajmniej na chwilę) wymarzony dom. Doskonale niedoskonały. Nie ma nawet kawałka równej podłogi, ściany też są dalekie od pionu. Ale jest wspaniały" - napisała.

Ula Chincz pokazała fragmenty nowego domu

Ula Chincz zapowiedziała również fanom, że zamierza oprowadzić ich po swoich nowych wnętrzach. Na razie na niektórych zdjęciach, które wrzuciła na InstaStories, można było zobaczyć niektóre fragmenty jej lokum - prawdopodobnie pokój dzieci, w którym stanęło łóżeczko ze szczebelkami, kolorowy dywan i mata z ilustracją ulicy. Widać było też piękny ogród oraz pergolę przy domu. W galerii na górze strony znajdziecie zdjęcia.