Pod koniec maja media informowały, że 83-letni Al Pacino wkrótce doczeka się kolejnego dziecka. W połowie czerwca dowiedzieliśmy się, że potomek aktora jest już na świecie. Jego matką jest 29-letnia Noor Alfallah, z którą Al Pacino spotykał się od 2022 roku. Według doniesień The Blast para się rozstała i toczy spór sądowy. Była partnerka aktorka walczy o pełną opiekę nad synem, jednak chce, aby ojciec uczestniczył w jego życiu i mógł decydować w kluczowych sprawach, jeśli chodzi o wychowanie dziecka.

Al Pacino rozstał się z matką dziecka. Co z opieką nad synem?

Syn Roman Alfallah Pacino jest czwartym dzieckiem aktora. Jak informuje The Blast była partnerka Al Pacino złożyła wniosek o pełną fizyczną opiekę nad synem w sądzie w Los Angeles. Uwzględniła w nim możliwość odwiedzania syna przez aktora. Zgodziła się także na przyznanie mu wspólnej opieki prawnej, co powoduje, że może zabierać głos w sprawach dotyczących syna, takich jak edukacja, leczenie czy religia.

Noor Alfallah dołączyła także do wniosku "dobrowolne oświadczenie o ojcostwie" podpisane przez nią i Ala Pacino oraz zewnętrznego świadka. Ten dokument potwierdza ojcostwo aktora. Wezwała w nim gwiazdora Hollywood do pokrycia wszystkich kosztów sądowych związanych ze sprawą. Kwoty alimentów nie zostały ujawnione.

Kim jest Noor Alfallah, była partnerka Al Pacino?

Noor Alfallah pochodzi z bogatej rodziny. Z zawodu jest producentką filmową i telewizyjną. Al Pacino nie był jej pierwszym znanym partnerem. Na przełomie 2017 i 2018 roku była w związku z Mikiem Jaggerem, a zagraniczne media łączyły ją także z Clintem Eastwoodem. "Różnica wieku nie jest dla nich problemem, nawet mimo faktu, że jest starszy od jej ojca. Obraca się w wyższych sferach, bo w końcu sama pochodzi z bogatej rodziny" - donosił wcześniej informator portalu Page Six o jej związku z Alem Pacino.

Al Pacino na początku czerwca potwierdził doniesienia o ciąży partnerki. Serwis Daily Mail opublikował wówczas nagranie, na którym aktor spaceruje w Los Angeles. Paparazzi zapytał aktora, czy cieszy się na myśl o kolejnym dziecku, na co ten odpowiedział. "To wyjątkowe. Zawsze było. Mam kilkoro dzieci, ale to jest szczególne, ponieważ przytrafiło mi się w takim momencie życia". Zdjęcia Ala Pacino i jego partnerki znajdziecie w galerii na górze strony.