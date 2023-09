Waldemar Kocoń z całą pewnością należy do grona osób, które odniosły ogromny sukces. Mężczyzna dał się poznać jako charyzmatyczny wokalista z doskonałą barwą głosu. Okres jego największej popularności datuje się na lata 70. ubiegłego wieku. Kocoń zgromadził całkiem spory majątek. Po śmierci nie otrzymali go jednak pozostali członkowie rodziny. Muzyk podjął wyjątkowo kontrowersyjną decyzję. Jego wola została spełniona i uszanowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziecko dziedziczy długi i co dalej? Adwokat: Jest prawnie chronione

Waldemar Kocoń nie zostawił majątku synowi. Nie otrzymało go też rodzeństwo piosenkarza

Śmierć Waldemara Koconia zaskoczyła wszystkich jego fanów. Artysta zmarł we wrześniu 2012 roku. Chorował na białaczkę. Niestety nie udało mu się wyleczyć. Przed śmiercią sporządził testament, który wywołał spore kontrowersje. Kocoń nie zostawił ani grosza ze swojej fortuny rodzinie. Całkiem spory majątek miał zostać przekazany na rzecz Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Piosenkarz zostawił po sobie nie tylko rzeczy materialne. Jego ukochane serwale straciły właściciela, a co za tym idzie pożegnały się z dotychczasowym życiem. Zwierzęta spotkał niecodzienny los. Jeden z kotów uciekł i nigdy nie został odnaleziony, kolejny trafił do zoo, a o trzecim słuch zaginął. Prawdopodobnie znalazł nowy dom jeszcze przed śmiercią piosenkarza.

Życie Waldemara Koconia nie było usłane różami. Przed śmiercią zdecydował się wyjawić szokującą prawdę

Okazuje się, że życie Waldemara Koconia wcale nie było tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Mężczyzna bardzo cenił sobie prywatność i starał się unikać medialnego rozgłosu. Po tym, jak dowiedział się, że choruje, podzielił się jednak kilkoma faktami, które wywołały niemałe zamieszanie. Okazuje się, że Kocoń padł ofiarą księdza pedofila. Więcej zdjęć artysty znajdziesz w galerii na górze strony.

Miałem 15 lat, gdy pewien ksiądz zwabił mnie do swojego samochodu. Po wszystkim płonąłem ze wstydu, a on przytulił mnie po ojcowsku i ostrzegł, że jeżeli komukolwiek powiem, do czego między nami doszło, natychmiast dosięgnie mnie kara boża" - powiedział Waldemar Kocoń w rozmowie z "Expressem Ilustrowanym".

Waldemar Kocoń z serwalem Fot. KAPiF