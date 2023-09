Kourtney Kardashian po raz kolejny spodziewa się dziecka. Razem z mężem, Travisem Barkerem, bardzo długo starała się zajść w ciążę. Wszystko relacjonowali w mediach społecznościowych i programie "The Kardashians". Niedawno ogłosili, że będzie to chłopiec. Teraz jednak celebrytka podzieliła się na Instagramie dramatycznymi przeżyciami. Musiała walczyć o życie nienarodzonego syna.

Kourtney Kardashian znalazła się w szpitalu. Lekarze walczyli o utrzymanie ciąży

Celebrytka i jej mąż przeżywali ostatnio ciężkie chwile. Po długich staraniach o wspólnego potomka nie mogli za długo cieszyć się szczęściem. Kilka dni temu Kourtney trafiła do szpitala. Lekarze musieli operować płód ze względu na zagrożenie jego życia.

Jako osoba, która w przeszłości miała trzy naprawdę łatwe ciąże, nie byłam przygotowana na strach przed pilną operacją płodu. Nie sądzę, by ktokolwiek, kto nie przeszedł przez podobną sytuację, był w stanie zrozumieć to uczucie strachu. Teraz rozumiem i mam ogromny szacunek dla mam, które musiały walczyć o swoje dzieci w ciąży - napisała na Instagramie.

We wpisie podziękowała też lekarzom, którzy się nią zajęli podczas hospitalizacji. Zwróciła się także do swojego męża. Travis Barker, który do tej pory przebywał w trasie koncertowej, rzucił wszystko i przyjechał wesprzeć żonę w szpitalu.

Będę dozgonnie wdzięczna niesamowitym lekarzom za uratowanie życia naszego dziecka. Jestem dozgonnie wdzięczna mojemu mężowi, który przyjechał do mnie z trasy koncertowej, aby być ze mną w szpitalu i opiekować się mną. A mojej mamie dziękuję za trzymanie mnie za rękę - dziękowała.

Na sam koniec celebrytka uspokoiła, że wszystko jest już w porządku. Poinformowała fanów, że jej dziecku nie zagraża już nic złego. Kardashianka mogła już nawet opuścić szpital. "Chwała Bogu. Wyjście ze szpitala z bezpiecznym synkiem w brzuszku było najprawdziwszym błogosławieństwem" - napisała. Więcej zdjęć Kourtney Kardashian i jej męża znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani mają pomysł na imię dla syna Kourtney i Travisa. Podoba wam się?

Kiedy w czerwcu Kardashian poinformowała, że zna już płeć swojego dziecka i będzie to chłopiec, internauci oszaleli. Na jej profilach w mediach społecznościowych od razu zaczęły pojawiać się komentarze pełne gratulacji. Fani zaczęli nawet składać swoje propozycje na imię. Jedno z nich było szczególnie popularne. "Możecie nazwać go Kravis" - sugerował jeden z użytkowników Instagrama. Jego wpis zyskał już dziesięć tysięcy polubień. Przypomnijmy, że celebrytka ma już trójkę dzieci: Penelope, Reign Astona i Masona Dasha.