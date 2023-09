Amerykańskie media w ostatnich dniach żyją tematem Ruby Franke. To YouTuberka i matka sześciorga dzieci, która zdobyła popularność w sieci dzięki nagrywaniu rodzinnego programu "8 Passengers". Kobiecie właśnie zostało postawionych sześć zarzutów znęcania się nad dzieckiem. Rzecznik biura prokuratora hrabstwa Washington w stanie Utah potwierdził te informacje w rozmowie z NBC News.

Ruby Franke miała znęcać się nad dziećmi. Syn uciekł do sąsiadów

Ruby Franke i jej partnerka biznesowa Jodi Hildebrandt zostały aresztowane w ubiegłym tygodniu tuż po tym, gdy organy ścigania stwierdziły, że 12-letni syn YouTuberki jest niedożywiony, ma otwarte rany i taśmę klejącą na kostkach i nadgarstkach. Chłopiec miał uciec z domu Hildebrandt przez okno i pobiec do domu sąsiadów. Tam poprosił ich o pomoc. Z informacji, do których dotarła stacja NBC News wynika, że w stanie niedożywienia została odnaleziona także 10-letnia córka Ruby Franke. Stan dzieci był na tyle poważny, że zostały przewiezione do lokalnego szpitala. Czwórka nieletnich dzieci Franke została oddana do Wydziału Opieki nad Dziećmi i Rodziną stanu Utah.

YouTuberka wciąż przebywa w areszcie. Postawiono jej zarzuty prokuratorskie

Za każdy z sześciu zarzutów postawionych Ruby Franke grozi kara do piętnastu lat więzienia i grzywna w wysokości do 10 tysięcy dolarów. YouTuberka ma nadal przebywać w areszcie. Jej prawnik jak dotąd nie odpowiedział na zapytania ze strony mediów. W zeszłym tygodniu YouTube miał zamknąć dwa kanały powiązane z Ruby Franke. Dodajmy, że influencerka zyskała popularność w 2015, dzięki programowi "8 Passengers". Jej konto w serwisie śledziło ponad 2,3 miliona osób.

W tych sprawach są dwie nieletnie ofiary, a każdy oskarżony ma zarzuty spowodowana lub umożliwienia poważnego uszkodzenia ciała ofiary na trzy różne sposoby: połączenie wielu obrażeń fizycznych lub tortur, głód lub niedożywienie zagrażające życiu oraz spowodowanie poważnej szkody emocjonalnej - powiedział prokurator okręgowy w rozmowie z NBC News.

Ruby Franke Fot. YouTube.com/NBC News screen

Przemoc domowa - szukasz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.