"Żony Warszawy" to program, który właśnie wystartował i zdaje się, że będzie prawdziwym hitem. Uczestniczki reality-show dały się poznać jako pewne siebie, spełnione kobiety, które naprawdę stać na wiele. Większość z nich posiada bardzo dobrze prosperujące firmy i nie może narzekać na problemy natury materialnej. Hotelowe spotkanie "żon Warszawy" przebiegło dobrze i atmosfera była niezwykle przyjazna. Nie obyło się bez poruszenia kontrowersyjnych tematów.

"Żony Warszawy" już w pierwszym odcinku porozmawiały o wazektomii. Dla mieszkanek stolicy nie ma tematów tabu

Pierwszy odcinek "Żon Warszawy" to swoiste poznanie uczestniczek programu. Przedstawiają się one nie tylko telewidzom, ale również sobie nawzajem. Panie spotkały się w ekskluzywnym hotelu i zachwyciły eleganckimi stylizacjami. Nie trudno się domyślić, że jednym z tematów przewodnich była oczywiście moda. Ogarnięte biznesowo kobiety mają w swoich garderobach wiele ubrań od światowej sławy projektantów. Nie brakuje metek Chanel oraz Hermes. Co tu dużo mówić - jest na bogato. W pewnym momencie na pierwszy plan wyszedł temat wazektomii. Jedna z uczestniczek wyznała, że jej ukochany niebawem planuje się poddać temu zabiegowi.

Ja go teraz wysyłam na wazektomię. On już się zgodził. Właśnie celebrowaliśmy jego 60-tkę. Nigdy nie sądziłam, że będę tak dobrze wyglądać na 60-tce męża. On jest starszy od moich rodziców. Jesteśmy małżeństwem od sześciu miesięcy - otwarcie wyznała Sara biorąca udział w programie "Żony Warszawy".

Otwartość Sary zrobiła wrażenie na koleżankach. Nie wszystkie jednak podzielają jej zdanie

Po tym, co powiedziała Sara atmosfera zrobiła się naprawdę gorąca. Pozostałe panie poczuły się wyraźnie zaskoczone wyznaniem nowej koleżanki. Część z nich nie dostrzega w wazektomii nic złego. Pozostała grupa uznała zabieg za niepotrzebną fanaberię. Warto nadmienić, że część "żon Warszawy" nie miała bladego pojęcia, na czym polega ten popularny zabieg. Jedna z uczestniczek stwierdziła, że to po prostu obcięcie jąder. W rzeczywistości wazektomia to nic innego jak metoda antykoncepcji, której celem jest wywołanie niepłodności u mężczyzny. Polega ona na rozwarstwieniu worka mosznowego i przecięciu nasieniowodów. Zdjęcia uczestniczek programu znajdują się w galerii na górze strony.

'The Real Housewives. Żony Warszawy' Fot. materiały prasowe