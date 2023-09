Agata i Piotr Rubikowie jakiś czas temu postanowili przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Obecnie wraz z córkami mieszkają na obrzeżach Miami. Żona muzyka podkreśliła, że decyzja o przeprowadzce za ocean była marzeniem jej męża. Całą przygodę z nie lada przedsięwzięciem celebrytka skrupulatnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Przeprowadzkowe plany rodzina wyjawiła w kwietniu bieżącego roku.

Od tamtego momentu aktywnie przygotowywali się do wyjazdu. Teraz chętnie pokazują, jak wygląda ich życie za oceanem. Nie zabrakło także tematu kosztów. Ostatnio padło na restaurację. Tym razem przyszła pora na wizytę u fryzjera zwierzęcego.

Agata Rubik podzieliła się relacją na Instagramie ze spaceru. Nie była sama, towarzyszył jej czworonogi pupil. Celebrytka postanowiła zabrać go na wizytę do fryzjera. "QG po raz pierwszy idzie do groomera w Miami. Nie jest to jej ulubiona czynność, ale czas najwyższy, bo trochę zarosła" - zaczęła. Zdradziła, że jest to bardzo słynna usługa, a salonów jest pod dostatkiem."Ta usługa jest bardzo popularna, bo jest dużo piesków. W okolicy jest pełno salonów groomerskich, a dodatkowo jeżdżą busy, które także świadczą tę usługę" - opisywała. Przy okazji ujawniła, z jakimi kosztami się to wiąże. Najtaniej nie jest. W przeliczeniu za taką usługę należy zapłacić około 620 złotych. "Koszt full service dla Coogee (kąpiel, paznokcie, zęby, strzyżenie, perfumy) 145$" - ujawniła. Przy okazji postawiła na wygodę i przyznała, że osoba zajmująca się pielęgnacją pupila dojeżdża do domu.

Agata Rubik zabrała psa do fryzjera Instagram/@agata_rubik

Agata Rubik uwielbia dzielić się życiem prosto z USA. Ostatnio zrelacjonowała wizytę w sklepie spożywczym. Okazuje się, że niektóre produkty udało jej się zakupić taniej niż w Polsce. "Nie wszystkie rzeczy są droższe niż w Polsce. Przykładowo karczochy, i to naprawdę piękne, są dostępne w prawie każdym większym supermarkecie, a po drugie w takim droższym sklepie kosztują 2,99 dolara bez podatku, czyli trzy z groszami. W Polsce za takiego karczocha ostatnio płaciłam 22 złote" - opowiadała na InstaStories.