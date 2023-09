Joanna Horodyńska z całą pewnością należy do grona stylistek, które lubią się wyróżniać. Jej kreacje zawsze zwracają uwagę i nie da się obok nich przejść obojętnie. Znawczyni mody specjalnie dla portalu Plotek postanowiła ocenić stylizację Anny Lewandowskiej z Wenecji, która spotkała się ze sporą dawką krytyki. Ekspertka od wizerunku wyjaśniła, co tak naprawdę poszło nie tak i po prostu nie zagrało. Wbrew pozorom przyczyna jest bardzo oczywista.

Joanna Horodyńska oceniła kontrowersyjną stylizację Anny Lewandowskiej. Ma swoje zdanie na temat zielonej sukni trenerki

Joanna Horodyńska słynie z tego, że nie gryzie się w język i zawsze mówi to, co tak naprawdę myśli. Nie w jej stylu jest sztuczne słodzenie i fałszywe komplementowanie. Ekspertka od mody została zapytana przez Karolinę Sobocińską, co sądzi o zielonej sukni Anny Lewandowskiej. Kreacja spotkała się ze sporym niezrozumieniem i skrytykowała ją znaczna część internautów. Okazuje się, że poszło o kontekst.

Myślę, że jej stylistka ma po prostu świetny gust i świetny styl. Pokazała to w dwóch kreacjach. Być może ta trzecia była za trudna jak na to miejsce. Ona była za bardzo modą, a nie czerwonym dywanem. Tutaj pojawił się pewien zgrzyt. Anna Lewandowska ma świetne warunki do tego, żeby pokazywać spektakularne kreacje - wyjawiła Joanna Horodyńska w rozmowie z Karoliną Sobocińską.

Joanna Horodyńska zarzuciła Annie Lewandowskiej, że ubrała się zbyt modowo. Silnie uargumentowała swoją opinię

Słowa Joanny Horodyńskiej dają do myślenia. Biorąc pod uwagę zieloną suknię, w której pokazała się Anna Lewandowska na czerwonym dywanie nie trudno odnieść podobne wrażenie. Kreacja była bardzo stylowa i trudno nie zgodzić się z tezą, że była prawdziwym dziełem sztuki. W przypadku wielkich gal i uroczystości rzeczywiście lepiej sprawdzają się bardziej zachowawcze, ponadczasowe suknie. Podążając za opinią Horodyńskiej nie znaczy to jednak, że Lewandowska wyglądała źle. Wybrała po prostu nieodpowiednią stylizację do miejsca, w którym się pokazała. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej w kontrowersyjnym look'u w galerii na górze strony.



