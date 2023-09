Tysiące przedmiotów należących do charyzmatycznego lidera grupy Queen zostały wystawione na aukcję w Londynie. Wśród pamiątek znalazły się m.in. rękopisy największych przebojów napisanych przez Freddego Mercury'ego, jego meble, obrazy i bibeloty. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także drzwi do domku ogrodowego, czy fortepian gwiazdora.

Aukcja pamiątek po Freddym Mercury'm. Wystawiono na aukcji około 1496 przedmiotów

Całą kolekcję pamiątek wystawiła na sprzedaż Mary Austin, bliska przyjaciółka i kiedyś narzeczona wokalisty. Pochodzą one z domu Mercury'ego Garden Lodge, w zachodnim Londynie. Przedstawiciel domu aukcyjnego Sotheby's przyznał, że Austin przez ponad trzy dekady opiekowała się rzeczami artysty, ale sam Freddie kochał aukcje i chętnie w nich uczestniczył. Pod młotek trafiło około 1496 przedmiotów.

Zawrotne ceny za przedmioty po liderze grupy Queen. Drzwi ogrodowe za 325 tysięcy funtów

Spodziewano się, że ceny za pamiątki po legendarnym wokaliście osiągną zawrotne ceny. Podczas aukcji, która była transmitowana w internecie, dużym zainteresowaniem cieszyły się drzwi do domku ogrodowego, ozdobione przez fanów, którzy przez lata przybywali do posiadłości swojego idola. Zlicytowano je za 325 tysięcy funtów, czyli ponad 1,7 miliona złotych. Inne zlicytowane przedmioty to m.in. ozdobny stół za 95 tysięcy funtów, popiersie Diany za 75 tysięcy funtów, zegar fabergé za 55 tysięcy funtów, lampa stołowa od Tiffany'ego za 48 tysięcy funtów, szafka za 25 tysięcy funtów.

Aukcja pamiątek po Freddiem Mercurym Fot. YouTube.com/Sotheby's screen

Przedstawiciele domu aukcyjnego Sotheby's stwierdzili, że to największa kolekcja ikon kultury, od czasu licytacji pamiątek Eltona Johna w 1988 roku. Wówczas sprzedano blisko dwa tysiące przedmiotów za kwotę 4,8 miliona funtów. Dochód ze sprzedaży rzeczy Freddego Mercury'ego zostanie przekazany organizacjom charytatywnym wspierającym badania nad HIV/AIDS. Przypomnijmy, że sam artysta zmagał się z chorobą. Zmarł 24 listopada 1991 roku na grzybicze zapalenie płuc w związku z osłabieniem odporności wywołanym AIDS.