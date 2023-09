Informacje o rozwodzie Joe Jonasa i Sophie Turner dla wielu były prawdziwym zaskoczeniem. Według medialnych doniesień członek grupy Jonas Brothers złożył pozew rozwodowy w sądzie w Miami we wtorek 5 września. Teraz małżonkowie zdecydowali się opublikować wspólne oświadczenie w tej sprawie. Proszą o uszanowanie prywatności i zapewniają, że to polubowna decyzja.

Oświadczenie Jonasa i Turner w sprawie rozwodu. "Jest to wspólna decyzja"

Na instagramowych profilach Joe Jonasa i Sophie Turner ukazały się identycznie brzmiące oświadczenia. Pod postami została wyłączona możliwość zostawiania komentarzy. Wokalista i aktorka podkreślają, że decyzja o zakończeniu małżeństwa jest wspólna. Chcą też przerwać falę spekulacji.

Po czterech cudownych latach małżeństwa wspólnie postanowiliśmy polubownie zakończyć nasze małżeństwo. Istnieje wiele spekulacyjnych narracji na temat tego, dlaczego, ale tak naprawdę jest to wspólna decyzja i mamy szczerą nadzieję, że wszyscy będą mogli uszanować nasze życzenia dotyczące prywatności dla nas i naszych dzieci - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na profilach Jonasa i Turner na Instagramie.

Rozwód jest nieunikniony. Jonas zatrudnił prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych

Podkreślmy, że Jonas i Turner pobrali się w 2019 roku w Las Vegas, po trzech latach znajomości. Druga ceremonia ślubna odbyła się we Francji. Para doczekała się także narodzin dwóch córek. Teraz magazyn "People" donosi, że zakochani podpisali przed zaślubinami umowę przedmałżeńską. Redaktorzy pisma zwrócili także uwagę na fakt, że Joe Jonas zatrudnił prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych w momencie, gdy wciąż nosił na palcu obrączkę. Źródła magazynu donoszą z kolei, że od ponad trzech miesięcy para prowadzi osobne życie i całe lato spędzili oddzielnie. Córki pary mają obecnie mieszkać razem z Joe. Przedstawiciele pary jak do tej pory nie odpowiedzieli na liczne prośby o komentarz. Wszystko wskazuje na to, że jak na razie oświadczenie opublikowane na Instagramie będzie jedyną wypowiedzią celebrytów w tej sprawie.

Sophie Turner i Joe Jonas spodziewają się drugiego dziecka Fot. Instagram/ joejonas