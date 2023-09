W poniedziałek 4 września na stadionie w Los Angeles odbył się mecz piłki nożnej między drużynami LA i Miami. Książę Harry jest zagorzałym fanem piłki nożnej. W związku z tym nie mogło go zabraknąć na sportowym wydarzeniu. Oprócz niego na stadionie pojawiło się mnóstwo gwiazd. Na trybunach można było dostrzec m.in. Willa Ferrella, z którym rozmawiał książę Harry oraz Leonarda DiCaprio, Owena Wilsona i Selenę Gomez. Pojawił się również Davida Beckhama, który z wielkim zaangażowaniem śledził poczynania drużyny, której jest współwłaścicielem.

Książę Harry chciał zabłysnąć na meczu. Ups, coś poszło nie tak

Choć na liście zaproszonych gości była również Meghan Markle, to nikt jej tam nie dostrzegł. Mimo nieobecności żony książę Harry zdawał się wyśmienicie bawić. W trakcie meczu był otoczony eskortą ochroniarzy. Ci nie opuszczali go na krok. Mimo to w pewnym momencie jednemu z kibiców udało się zadać mu jedno pytanie.

Do sieci trafiło nagranie ilustrujące całą sytuację. Książę Harry początkowo wydawał się być nieco zdezorientowany, ale po chwili zorientował się, że mężczyzna rzeczywiście coś od niego chce. "Harry, Harry! Jedna wiadomość dla Messiego, jedna wiadomość! Tylko jedna!" - zawołał kibic. Po czym książę Harry wyparował bez zastanowienia: "Zapakuj piłkę do siatki!" - odpowiedział. Siedząca obok kobieta nie mogła powstrzymać emocji i niemal od razu parsknęła śmiechem. Kurioza sytuacji polega na tym, że książę Harry chciał dać dobrą radę, jednemu z najlepszych piłkarzy na świcie. Poza tym obecny na meczu nosił szalik z przeciwnej drużyny, niż ta, w której gra Messi.

Książę Harry z nietęgą miną na koncercie Beyonce. Co się działo?

W mediach pojawia się coraz więcej spekulacji o rzekomym kryzysie w związku księcia Harry'ego i Meghan Markle. Plotki podsyciły ostatnie obserwacje pary. Małżonkowie pokazali się ostatnio na koncercie Beyonce w Inglewood. Zdjęcia z wydarzenia dość szybko pojawiły się w sieci. Po fotografiach można dostrzec, że Meghan Markle bawiła się o wiele lepiej niż jej mąż. Tego dnia książę Harry wydawał się być znudzony i przygnębiony. Ekspertka od mowy ciała ma pewną teorię. Twierdzi, że książę Harry ma zbyt wiele spraw na głowie. "Czasami się uśmiecha, ale w innych momentach wygląda na człowieka, który ma dużo na głowie, biorąc pod uwagę jego zbliżającą się podróż do Wielkiej Brytanii i organizację przez niego igrzysk Invictus Games" - oceniła. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.