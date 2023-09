Sylwia Bomba to jedna z celebrytek wylansowanych przez stację TTV. Zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem", który doprowadził ją do udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Celebrytka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje codzienne życie i angażuje się w kampanie reklamowe. Tym razem zaprezentowała się bez makijażu. W nagraniu widzimy, jak wyglądała przed i po kosmetycznym upiększeniu twarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba wróciła do randkowania. Jaki typ mężczyzny ją kręci? Tinder ją rozczarował

Sylwia Bomba bez makijażu. Celebrytka wrzuciła nagranie, na którym widzimy ją bez upiększaczy

Sylwia Bomba na Instagramie zaprezentowała pracę profesjonalnej makijażystki. Na nagraniu widzimy kadr, na którym celebrytka jest całkowicie sauté, a kolejno przemienia się w wersję wieczorową. "Stara przyjaźń nie rdzewieje" - napisała Bomba, nawiązując do makijażystki, która pojawia się w kadrze. "Jak oceniacie nasze przemiany?" - zapytała obserwatorów. Fani okazali się jednogłośni. W komentarzach czytamy same zachwyty nad naturalną wersją Bomby. "Pięknie dziewczyny... I przed i po. Sylwia, ty naprawdę jesteś piękna bez makijażu", "Czy w makijażu, czy bez - zawsze przepiękna" - napisali obserwatorzy. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Bomba pokazuje się bez makijażu. Gwiazda TTV ewidentnie nie ma problemu, aby zaprezentować się fanom w bardziej naturalnej odsłonie.

Nie tylko Sylwia Bomba. Inne polskie gwiazdy także czasem pokazują się bez makijażu

Kiedyś to paparazzi pokazywali zdjęcia gwiazd, na których widać, jak te wyglądają bez makijażu. Czasy się jednak zmieniły. Teraz to sławy publikują kadry, na których pozują w wersji sauté. Sylwia Bomba to nie jedyna gwiazda, która pokazuje się bez makijażu. Katarzyna Cichopek często zachwyca promienną, naturalną cerą. Małgorzata Rozenek czasem dodaje relacje prosto po przebudzeniu. Problemów z brakiem filtrów nie ma również Agata Młynarska czy Dorota Szelągowska. Ostatnio prosto z łóżka nadawała również znana z "Klanu" Dorota Naruszewicz. Więcej kadrów celebrytki w naturalnym wydaniu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.