Grażyna Szapołowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie boją się pokazać bez makijażu. Popularna aktorka nie ma problemu z opublikowaniem zdjęcia czy filmu w mediach społecznościowych w wersji sauté. Artystka lansuje w ten sposób trend na naturalność i akceptację własnego wyglądu. Tym razem na instagramowym koncie Szapołowskiej pojawił się filmik, który podpisała w bardzo odważny sposób. Internauci nie szczędzili jej komentarzy.

Zobacz wideo Grażyna Szapołowska ograniczyłaby pierwszeństwo pieszych na pasach. Co jeszcze by zmieniła? "Budowałabym autostrady z co najmniej czterema pasami jezdni"

Grażyna Szapołowska nie ma problemu z pokazaniem się bez makijażu. Na Instagramie pojawiło się wyjątkowe nagranie

Nie jest tajemnicą, że Grażyna Szapołowska przykłada ogromną wagę do wyglądu. Artystka zawsze jest ubrana stosownie do okoliczności i trzeba przyznać, że za każdym razem prezentuje się naprawdę dobrze. Ma w sobie dużo elegancji i nawet w zwykłym dresie zwraca na siebie uwagę. Wydawać by się mogło, że perfekcyjny makijaż to jej drugie imię. Nic bardziej mylnego. Szapołowska ceni sobie naturalność i zupełnie nie ma problemu z tym, że jej skóra się zmienia. Proces ten jest całkowicie naturalny i nie ma w tym nic dziwnego. Gwiazda polskiego kina opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym nie ma na sobie ani grama makijażu. Zupełnie nie ujmuje jej to pewności siebie. Wręcz przeciwnie - aktorka epatuje klasą i kobiecością w najpiękniejszym tych słów znaczeniu.

Grażyna Szapołowska zachwyca wyglądem. Bez mocnego makijażu wygląda doskonale

Na opublikowanym przez artystkę filmiku nie brakuje mocnych akcentów. Pokazała się w żakiecie w zwierzęcy motyw i brązowym kapeluszu z szerokim rondem. Na jej szyi znalazł się elegancki naszyjnik. Był on kropką nad "i". Świetnie ożywił całość. Internauci nie szczędzili artystce pozytywnych słów. Pod postem zasypali ją lawiną komentarzy. Więcej zdjęć Grażyny Szapołowskiej w galerii na górze strony.

Pozdrawiam serdecznie i życzę ci miłego dnia!

Przepięknie pani wygląda.

Chciałabym kiedyś wyglądać tak jak pani. Doskonały styl i wyczucie mody. Klasa sama w sobie. Pozdrawiam.

Grażyna Szapołowska Fot. instagram.com/@grazyna_szapolowska