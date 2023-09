Heidi Klum jest matką czwórki dzieci. Trójka z nich - Henry, Johan i Lou to owoc wieloletniego związku z Sealem, brytyjskim piosenkarzem brazylijsko-nigeryjskiego pochodzenia. Wcześniej modelka była związana z Flavio Briatore, jednak ta relacja nie należała do udanych. Włoski biznesmen miał ją wielokrotnie zdradzać, a kiedy dowiedział się, że jest w ciąży, natychmiast ją zostawił. Przed narodzinami Leni, Klum zaczęła się spotykać z ojcem pozostałych pociech, a ten zaadoptował pierworodną modelki. Pokazał, jak dziś wygląda.

REKLAMA

Zobacz wideo Heidi Klum spędza miesiąc miodowy na jachcie

Ojczym Leni Klum pokazał, jak dziś wygląda początkująca modelka

Seal towarzyszył Leni Klum przez znaczną część dzieciństwa. Jako ojczym wychowywał ją wspólnie z Heidi Klum i starał się dawać jak najwięcej miłości. Ich bliskie relacje utrzymują się po dziś dzień, mimo że ten rozwiódł się z jej matką w 2014 roku. Ostatnio pochwalił się na Instagramie ich wspólnym zdjęciem i nie szczędził miłych słów. Przyznał, że 19-latka odmieniła jego całego życie.

W Nowym Jorku z młodą kobietą, która zmieniła moje życie na lepsze 19-naście lat temu. Dziękuję Leni za uczynienie mnie lepszym człowiekiem. Kocham cię, tata - pisał Seal na Instagramie

Biologiczny ojciec Leni Klum od dawna nie utrzymuje z nią stałego kontaktu. Zniknął z jej życia kiedy miała zaledwie kilka lat, żyjąc w przekonaniu, że pociecha otrzymuje wystarczająco miłości i wsparcia od ojczyma. Według doniesień mediów Falvio, Heidi i Leni mieli się spotykać kilka razy w przeciągu ostatnich lat. Nie wiadomo jednak czy utrzymują stały kontakt.

Leni Klum poszła w ślady mamy

Leni Klum skończyła 19 lat i studiuje wystrój wnętrz w Nowym Jorku. Oprócz tego skorzystała ze swojej szansy i próbuje sił w modelingu. Miała okazję zapozować z Heidi Klum do okładki niemieckiego "Vouge'a", ale to nie wszystko. Nastolatka może pochwalić się kontraktami z markami, takimi jak FILA czy Dior. Chodziła również po wybiegach, a do jej największych osiągnięć można zaliczyć udział w pokazie duetu Dolce&Gabbana. Została przez nich zaproszona na Sycylię rok po tym, jak zadebiutowała z ich ręki podczas wydarzenia w Wenecji, które odbyło się rok wcześniej. Więcej zdjęć Leni Klum znajdziesz w naszej galerii na górze strony.