Maria Sadowska i Doda pracowały wspólnie przy filmie "Dziewczyny z Dubaju", który ta pierwsza reżyserowała, ta druga zaś - produkowała. Dzieło obu pań stało się wielkim hitem kinowym w 2021 roku. Zdobyły nawet nagrodę Bestsellery Empiku 2021.

Maria Sadowska obiecała to Dodzie. "Przysięgam"

Jak to jednak z każdą aferą medialną bywa, wszystko rozeszło się po kościach, a obie panie skupiły się na swoich własnych projektach zawodowych. Ostatnio Maria Sadowska pojawiła się na evencie Party Fashion Night, na którym opowiadała Plotkowi, że właśnie jest w procesie twórczym nowej muzyki. Okazało się, że będzie współpracować z raperem Grubsonem. Nasza reporterka, Karolina Sobocińska, zapytała ją więc czy słuchała najnowszej piosenki Dody, którą ta nagrała w duecie z raperem Smolastym i czy obejrzała teledysk, który powstał do utworu. Okazało się jednak, że w natłoku obowiązków artystka zupełnie o tym zapomniała, mimo, że miała to zrobić. Zapewniła jednak, zwracając się do kamery (i bezpośrednio do Dody), że na pewno nadrobi zaległości.

Cholera, muszę się przyznać, że nie. Wiem, że jest i miałam obejrzeć, tylko ciągle byłam zajęta, ale bardzo podziwiam to, co Doda teraz robi. Podziwiam ją za pracowitość niesamowitą, jak zwykle jest krok przed wszystkimi i na pewno sprawdzę tę piosenkę. Właśnie, dobrze, że mi przypomniałaś, bo miałam to na liście, żeby sprawdzić. Doda, kochanie, dzisiaj oglądam, przysięgam - mówiła Marysia.

Bestsellery Empiku. Była gruba afera

Z galą Bestsellerów Empiku związana była nie mała afera (jak również z samym filmem), ponieważ na scenę została zaproszona tylko reżyserka, jednak postanowiła zawołać Dodę, która była producentką i razem weszły odebrać statuetkę. Po przemówieniu Marii Sadowskiej piosenkarka zapytała prowadzących, którymi byli wówczas Sonia Bohosiewicz i Piotr Trojan, o to, czy również może coś powiedzieć. Zareagowali jednak milczeniem i zrobiło się dość niezręcznie. Doda czuła się po tym wszystkim jak niechciany gość, o czym pisaliśmy. Zdjęcia Dody i Marysi Sadowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.