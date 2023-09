Milik kupił kiedyś Jessice Ziółek markę modową. "Nie widzę w tym nic złego" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Dziewczyny i żony piłkarzy na całym świecie nazywane są potocznie "wags" (z angielskiego "wifes and girlfriends". Wiele z polskich partnerek sportowców podkreśla jednak, że za granicą to określenie nie jest pejoratywne, natomiast w Polsce niestety już tak. Podobnie uważa Jessica Ziółek, która ma już 12 lat "stażu" jako Wag. Najpierw przez dziesięć lat związana była z występującym na pozycji napastnika we włoskim klubie Juventus Arkadiuszem Milikiem, a obecnie jest zaręczona z 24-letnim piłkarzem Lecha Poznań, Miłoszem Mleczko. 6 września premierę ma jej książka "WAGS. Cała prawda o kobietach piłkarzy", w której modelka zdradziła kulisy bycia jedną z nich.

Ostatnio Jessica pojawiła się na evencie Party Fashion Night, podczas którego postanowiliśmy zapytać ją o plotki krążące wokół jej modowej marki, której była właścicielką. Internauci twierdzili, że kupił ją jej ówczesny chłopak, Arek Milik. Jak się okazało, faktycznie tak było. Modelka w rozmowie z Plotkiem przyznała, że jest to prawda i że nie widzi nic złego w tym, że partner, który miał możliwości finansowe, pomógł jej spełnić marzenie.

Tak było. Też nie ma co ukrywać. (...) W książce jest właśnie opisane, że to jest właśnie ta mentalność polska. Jeżeli ktoś ma bogatszego mężczyznę, no i jeżeli on planuje: "ok, zrealizuj sobie swoje marzenie, to dlaczego mam jej nie pomóc?". Ja nie widzę w tym nic złego i uważam na przykład, że jeżeli ktoś ma droższą torebkę, bo kupił ją partner, czy czasami jest odwrotnie, że partnerka kupuje swojemu facetowi, w tym nie ma nic złego. To są te łatki, które ludzie przypinają - powiedziała Jessica.

Jessica Ziółek i Arek Milik. Historia miłości

Historia miłości Jessici i Arka była jak z bajki. Niestety, bez happy endu. Para poznała się w centrum handlowym gdy modelka miała 16 lat, a jej późniejszy partner - 17. "Szukałam z mamą prezentu dla męża mojej siostry. W pewnym momencie zobaczyłam, że przygląda mi się nieznajomy. Nie spodziewałam się, że ten przystojny chłopak odważy się, by do mnie podejść i poprosić o numer..."- opowiadała Jessica w "Gali". Dziś jednak Jessica wydaje się być szczęśliwa u boku Miłosza Mleczko, Milik zaś układa sobie życie z Agatą Sieramską, znaną niegdyś jako "Agatycze" bądź "dziewczyna rapera W.E.N.A". Zdjęcia Jessici znajdziecie w naszej galerii na górze strony.